Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15

По словам президента, реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой



Президент Владимир Путин призвал осуществить в 2021 году единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщает РИА Новости.



Глава государства напомнил, что официальная инфляция в России составляет сейчас 6,5 процента. Однако она прогнозировалась в районе четырёх процентов, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей в год будет её превышать. Но сейчас, по словам президента, эта тысяча «всё-таки инфляцией подъедается».



- Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей, — сказал президент.



Ещё одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, — это военнослужащие, добавил он.



- Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем 15 тысяч рублей, — сказал президент.



Он подчеркнул, что эти выплаты должны коснуться всех категорий пенсионеров и всех военнослужащих.

