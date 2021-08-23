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Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля, kremlin.ru
По словам президента, реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой

Президент Владимир Путин призвал осуществить в 2021 году единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что официальная инфляция в России составляет сейчас 6,5 процента. Однако она прогнозировалась в районе четырёх процентов, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей в год будет её превышать. Но сейчас, по словам президента, эта тысяча «всё-таки инфляцией подъедается».

- Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей, — сказал президент.

Ещё одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, — это военнослужащие, добавил он.

- Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем 15 тысяч рублей, — сказал президент.

Он подчеркнул, что эти выплаты должны коснуться всех категорий пенсионеров и всех военнослужащих.
Путин пенсионеры военнослужащие

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