Прежний руководитель скоропостижно скончался
Управление министерства юстиции по Бурятии возглавит Маргарита Барнакова. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 24 июня.
«Согласовать кандидатуру Барнаковой Маргариты Владимировны, представленную министерством юстиции РФ, на должность начальника управления министерства юстиции РФ по Бурятии», - говорится в распоряжении.
Управление минюста по Бурятии лишилось начальника в мае, когда скоропостижно скончался Николай Ботоев. Ему было всего 39 лет.
До Николая Ботоева управление минюста возглавляла как раз Маргарита Барнакова. Она занимала этот пост с 2014 по 2019 годы.
Справка:
Маргарита Барнакова в 1994 году окончила Бурятский государственный педагогический институт, в 1997 году - юридический факультет Международной академии предпринимательства.
Карьеру начинала с пионервожатой, учителя и завуча в школе рабочей молодежи в Улан-Удэ. Затем работала в управлении социальной защиты Улан-Удэ. С 2000 года – в управлении минюста РФ по Бурятии. С 2009 года занимала пост замначальника управления министерства юстиции по Бурятии. С весны 2014-го по апрель 2019-го возглавляла ведомство.
В Бурятии определились с начальником управления минюста
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