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Ушёл из жизни начальник Минюста по Бурятии

Ушёл из жизни начальник Минюста по Бурятии
Общество,  Фото:управление Минюста по РБ
Николаю Ботоеву было 39 лет

3 мая скоропостижно скончался начальник управления министерства юстиции России по Республике Бурятия Николай Ботоев. Информация об этом появилась на сайте управления Минюста по РБ.

Николай Александрович Ботоев родился 7 ноября 1981 года в Улан-Удэ. В управлении министерства юстиции России по Бурятии работал с февраля 2009 года. За период работы замещал различные должности в отделе по делам некоммерческих организаций, отделе по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований, отделе по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния.

Летом 2018 года назначен на должность заместителя начальника управления Минюста России по РБ. С конца августа 2019 года приказом министра юстиции Российской Федерации стал начальником управления.
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