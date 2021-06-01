Зампред правительства Бурятии не обнаружил работников на объекте

Между тем, дорожные работы должны были здесь стартовать ещё в начале мая
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников проверил ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах. Во время проверки работников не было на месте. «В рабочий день в рабочее время работников на объекте не оказалось», - написал он в соцсети.
- Дорожные работы здесь должны были стартовать ещё в начале мая, однако до сих пор практически ничего не сделано. Вот так работают подрядные организации! Сейчас необходимо оперативно принимать решение, скорее всего, о расторжении контракта, - заявил зампред правительства.
Он опубликовал фотографии дороги, на которых действительно не наблюдается ни техники, ни рабочих.
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