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Зампред правительства Бурятии не обнаружил работников на объекте

Зампред правительства Бурятии не обнаружил работников на объекте
Власть,  Фото:страница Евгения Луковникова
Между тем, дорожные работы должны были здесь стартовать ещё в начале мая

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников проверил ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах. Во время проверки работников не было на месте. «В рабочий день в рабочее время работников на объекте не оказалось», - написал он в соцсети.

- Дорожные работы здесь должны были стартовать ещё в начале мая, однако до сих пор практически ничего не сделано. Вот так работают подрядные организации! Сейчас необходимо оперативно принимать решение, скорее всего, о расторжении контракта, - заявил зампред правительства.

Он опубликовал фотографии дороги, на которых действительно не наблюдается ни техники, ни рабочих.


дороги дорожный ремонт
 
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