 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова

Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана

В Прибайкальском районном суде спустя почти месяц возобновили судебный процесс по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном ДТП. Телеканал АТВ на своей странице в Instagram сообщил, что сторона гособвинения запросила для Жамбалова наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

- По мнению прокурора, вина Жамбалова доказана. Адвокаты Жамбалова не согласны с выводами прокуратуры, - передаёт АТВ.

В начале апреля сам обвиняемый выступил на суде. Он не признал вину и вновь заявил, что за рулём автомобиля, насмерть сбившего девушку, был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.

17-летняя студентка погибла в результате наезда автомобиля у села Батурино в январе 2020 года. Её сбил внедорожник, на котором ездил Баир Жамбалов. Однако в полицию спустя несколько часов пришёл друг высокопоставленного чиновника Галуст Пилосян. Он заявил, что он был за рулём «Прадо», насмерть сбившего девушку.

На странице Баира Жамбалова в первые дни после трагедии появилось сообщение с аналогичной версией. В нём, в частности, говорилось: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».

Следователи провели кропотливую работу и в апреле 2020-го предъявили обвинение Баиру Жамбалову.

- Назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия. После был организован и проведён следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия. В итоге, депутат был изобличен и задержан, - сообщали в те дни в следственном управлении.

На Баира Жамбалова возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

За время расследования он потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Власть, 14.05.2021
Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Власть, 14.05.2021
Протокол со всеми замечаниями направят подрядчику
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Власть, 14.05.2021
Алексей Цыденов провёл экоурок для школьников
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Власть, 13.05.2021
Уровень проведения чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ сравнили с чемпионатами Европы
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Власть, 12.05.2021
В рейтинг включены представители МВД, прокуратуры, СК и ФСБ
Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом
Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом
Власть, 12.05.2021
Бывший министр обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств
В Иркутской области депутат напал на полицейских
В Иркутской области депутат напал на полицейских
Власть, 12.05.2021
Мужчина буянил в отделе полиции 
Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»
Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»
Власть, 11.05.2021
Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ поучаствовать в голосовании
Экс-главе минздрава Иркутской области продлили домашний арест
Экс-главе минздрава Иркутской области продлили домашний арест
Власть, 11.05.2021
Наталию Ледяеву задержали в ноябре 2020 года
«Улан-Удэстройзаказчик» получил нового директора
«Улан-Удэстройзаказчик» получил нового директора
Власть, 11.05.2021
Новый руководитель пришёл из администрации Октябрьского района
Глава Бурятии проведёт экоурок для школьников
Глава Бурятии проведёт экоурок для школьников
Власть, 11.05.2021
Урок, который проведёт Алексей Цыденов, будут транслировать на YouTube
Бурятия и Иркутская область решили создать центр «Байкал»
Бурятия и Иркутская область решили создать центр «Байкал»
Власть, 09.05.2021
Два региона подадут совместную заявку в министерство науки и высшего образования
Улан-удэнцы с «криком о помощи» обратились к главе Бурятии
Улан-удэнцы с «криком о помощи» обратились к главе Бурятии
Власть, 08.05.2021
Жители Кирзавода пожаловались Алексею Цыденову на «невыносимые» условия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^