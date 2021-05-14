Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова

Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана
В Прибайкальском районном суде спустя почти месяц возобновили судебный процесс по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном ДТП. Телеканал АТВ на своей странице в Instagram сообщил, что сторона гособвинения запросила для Жамбалова наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
- По мнению прокурора, вина Жамбалова доказана. Адвокаты Жамбалова не согласны с выводами прокуратуры, - передаёт АТВ.
В начале апреля сам обвиняемый выступил на суде. Он не признал вину и вновь заявил, что за рулём автомобиля, насмерть сбившего девушку, был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.
17-летняя студентка погибла в результате наезда автомобиля у села Батурино в январе 2020 года. Её сбил внедорожник, на котором ездил Баир Жамбалов. Однако в полицию спустя несколько часов пришёл друг высокопоставленного чиновника Галуст Пилосян. Он заявил, что он был за рулём «Прадо», насмерть сбившего девушку.
На странице Баира Жамбалова в первые дни после трагедии появилось сообщение с аналогичной версией. В нём, в частности, говорилось: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».
Следователи провели кропотливую работу и в апреле 2020-го предъявили обвинение Баиру Жамбалову.
- Назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия. После был организован и проведён следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия. В итоге, депутат был изобличен и задержан, - сообщали в те дни в следственном управлении.
На Баира Жамбалова возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
За время расследования он потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
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