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Баир Жамбалов не признал вину на суде

Баир Жамбалов не признал вину на суде
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Бывший вице-спикер Народного Хурала выступил в суде по своему уголовному делу о смертельном наезде на девушку

8 апреля в Прибайкальском районном суде, где рассматривается дело о смертельном наезде на 17-летнюю девушку, выступил обвиняемый Баир Жамбалов, бывший вице-спикер Народного Хурала. Он не признал свою вину, сообщает телеканал «АТВ».



Во время дачи показаний Жамбалов вновь заявил, что за рулём автомобиля, насмерть сбившего Галину, был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян. Обвиняемый снова рассказал о том, как они поменялись автомобилями, возвращаясь с рыбалки на Котокеле в Улан-Удэ. Напомним, девушка была сбита автомобилем, на котором всегда ездит сам Жамбалов и который зарегистрирован на его родственника.

Ранее Галуст Пилосян также заявил на суде эту версию, взяв всю вину на себя.

17-летняя студентка погибла от наезда автомобиля у села Батурино в январе 2020 года. Автомобиль, который её сбил, с места уехал. Спустя несколько часов в полицию пришёл Галуст Пилосян и заявил, что он был за рулём «Прадо», сбившего девушку.

На странице Баира Жамбалова в первые дни после трагедии появилось сообщение с аналогичной версией. В нём, в частности, говорилось: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».

В те дни Галуст Пилосян также передал семье погибшей девушки 500 тысяч рублей.

Следователи провели кропотливую работу и в апреле 2020-го пришли к выводу, что за рулём всё же был Баир Жамбалов.

- Незамедлительно были проверены камеры фиксации дорожных правонарушений, однако при их помощи определить, кто находился за рулем внедорожника, не представилось возможным. Следствие также сразу через средства массовой информации обратилось за помощью к водителям, однако никто не откликнулся и записи с регистраторов не предоставил. Тем не менее, в ходе предварительного следствия велась кропотливая работа. Назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия. После был организован и проведён следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия. В итоге, депутат был изобличен и задержан, - сообщали ранее в следственном управлении.

На Баира Жамбалова возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

За время расследования он потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).
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