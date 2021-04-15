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Советника главы Бурятии, знаменитого притчей о говне, уволили

Советника главы Бурятии, знаменитого притчей о говне, уволили
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алдар Бадмаев работал советником главы с 2018 года

Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев уволен, сообщил осведомлённый источник «Байкал-Daily».

Алдар Бадмаев был назначен на должность в сентябре 2018 года. Он уроженец Улан-Удэ, окончил школу №2, а в 1989 году – экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет степень кандидата экономических наук.

Трудился старшим преподавателем во ВСГТУ, затем работал заведующим отделом в Байкальском институте природопользования СО РАН. Также в его биографии есть должности в министерстве экономики Бурятии и страховой компании МСК. Был одним из учредителей АНО «Центр поддержки предприятий Макон».

В 2017 году участвовал в конкурсе на пост министра экономики Бурятии. Конкурс в итоге выиграл Александр Бардалеев.

Во время работы советника главы Алдар Бадмаев был довольно активен в Facebook. Много постов он посвящал различным сферам экономики – от состояния «Улан-Удэстальмоста» до планов по возрождению в Бурятии облепиховых садов и сравнения местности Сухая с тайской Паттайей. Высказывался он также по разным насущным проблемам, вроде пробок на дорогах. Этой зимой он гневно обрушился на экономистов-теоретиков.

Но самый большой резонанс вызвал его пост с притчей о говне, которое начиналось так: «В лесу жило говно. Однажды в лес пошёл мудрец». После того, как пост разошёлся по СМИ, Telegram-каналам и по различным развлекательным порталам, Алдар Бадмаев его удалил. Впрочем, скрины остались. Высмеял произошедшее в том числе писатель, главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев. Он сделал такие выводы из публикации советника главы Бурятии:

«Во-первых, что в Бурятии живут мудрецы. Во-вторых, что в лесах Бурятии лежит говно. Это не новость, оно в любом лесу лежит. Но в бурятских лесах говно говорящее и прыгающее на мудрецов. Я не знаю, на простых людей прыгает говно или нет, но на мудрецов явно оно налетает. Собственно, ещё какой вывод можно сделать: что мудрецы бурятские говно едят. Нерегулярно, но периодически они едят говно. Как бы поесть говна, наверно, считается каким-то ритуалом. И главный вывод – он не главный – он какой-то такой странный, грустный, наверное, хотя и смешной – что вот, оказывается, советник по экономическим вопросам занимается вопросами говна в основном и пишет об этом в своих социальных сетях».
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