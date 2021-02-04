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Советник главы Бурятии высказался по проблеме пробок

Советник главы Бурятии высказался по проблеме пробок
Власть,  Фото:trafjam.ru
Алдар Бадмаев считает, что проблема в исчезновении различных проездов

К обсуждению утреннего происшествия на Элеваторе подключился советник главы Бурятии Алдар Бадмаев. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в восьмом часу утра здесь под путепроводом сломался автомобиль. Сломанный авто встал вблизи рельсов, тем самым преградив путь трамваю. Машину с путей помогли убирать пассажиры трамвая. Для решения проблемы в МУП «Управление трамвая» предлагают выделенную полосу движения для трамваев. Местные урбанисты предложили несколько вариантов решения проблемы.

- Проблема бутылочных горлышек в Улан-Удэ не только из-за жд переездов. Мы видим, как все предыдущие годы у нас в городе исчезали проезды, которые позволяли хоть как-то объезжать автомобилистам узкие места. Так, например, за Домом торговли был проезд между гаражами, который позволял машинам с улицы Терешковой напрямую выезжать на улицу Трубачеева, снимая тем самым нагрузку на улице Бабушкина в районе остановки «Геологическая», где всегда бывают пробки, а по утрам и вечерам постоянные заторы. Но затем этот проезд перекрыли и тем самым серьёзно усугубили транспортную проблему, - поделился в Facebook Алдар Бадмаев.

Он считает, что проезд с улицы Солнечная на улицу Трубачеева находится в ужасном состоянии - несмотря на то, что там постоянное движение.

- Легковые машины там еле пробираются каждый раз с риском ДТП. Почему бы не привести его в порядок, не расширив его при этом? И такая же ситуация везде. Существовавшие проезды перекрываются, потенциальные места для организации их занимаются под точечную застройку, а весь транспортный поток загоняется в одну-две магистрали, с которых в случае даже несерьёзной аварии съехать некуда, - возмущается советник Алексея Цыденова.

Он отмечает, что практически все ездят по другим городам и видят, как организовано транспортное движение в крупных населённых пунктах.

- При наличии большого количества дорог и проездов порой даже дорогостоящие развязки не нужны, так как машины просто не скапливаются в одной точке, а проезжают по более свободным альтернативным дорогам, которых у нас в Улан-Удэ, к сожалению, почти нет. Считаю, если мы срочно не обратим внимание на эту проблему, то транспортный коллапс будет усугубляться с каждым годом, и даже ввод мостов нас не спасёт от пробок, - заключил советник главы республики.
глава Бурятии Алексей Цыденов дороги пробки
 
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