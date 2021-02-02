Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков

Власть, Фото: страница Алдара Бадмаева

Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта



Советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев раскритиковал некоторых экономистов. Он считает, что специалисты оторваны от реалий действительности.



- Люди, которые когда-то, быть может, изучали что-то в теории, но затем всю свою сознательную жизнь занимались одним и тем же, сидя у «конвейера» в зоне интеллектуального комфорта либо в институте, либо в банке, либо в торговой компании. Нужно ведь понимать, что живая экономика намного шире и богаче узких отраслевых систем. И то, чему нас учили, не всегда согласуется с современными реалиями, особенно если учили бездарности и по примитивным учебникам, где вся методология экономики вбита в прокрустово ложе 3-х законов материалистической диалектики. Гегеля такие экономисты поминали лишь сквозь смех и ругательства. А после получения диплома об учебе и защиты кандидатского диссера о продолжении учебы и вовсе забывали. Учиться, коллеги, надо всегда! – пишет Алдар Бадмаев на своей странице в Facebook.



Он отметил, что всё надо проверять лично и пересчитывать.



- И, конечно, лучший критерий Истины - только Практика! Порой бывают такие жизненные «мелочи», которые переворачивают всю ситуацию с ног на голову или наоборот, - добавляет советник главы республики.



По словам Алдара Бадмаева, ему часто доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта, не провели ни одного маркетингового исследования, не понимают теории и не знают реальной практики.



- Ладно бы, если они хоть свой бухучёт, или банковское дело знали на Ять, но так ведь бывает не всегда. Знаю одного экс-банкира, который говорил мне: «Зачем мне за клиентами бегать? С этим малым и средним бизнесом только одна морока! У меня один клиент, который мне все даёт и всегда так будет!». У меня в голове тогда вертелась фраза про риск зависимости от одного клиента и т.д. Но он бы всё равно меня не услышал. Увы, прошло совсем немного времени и где этот клиент??? – рассказывает Алдар Бадмаев.



Советник Алексея Цыденова отмечает, что нельзя судить об экономике отрасли по одному бизнес-плану, представленному в банк для получения кредита, если только этот бизнес-план не составлен профессиональными специалистами.



- И, кстати, где вы были, когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть? Видимо всё раньше было хорошо, а вам было тепло и сыро??? И все вас вполне устраивало. А сейчас «вдруг», когда мы начали разворачивать экономику от падения к росту, внезапно оказалось, что ваши таланты и гигантский опыт оказались не востребованы обществом. Но это произошло не вдруг и не сейчас, а намного раньше. И корни этого положения нужно видимо искать внутри вас самих. Задумайтесь над этим, пока еще не поздно! – заключил он в своём посте.

