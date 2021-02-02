Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков

Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта
Советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев раскритиковал некоторых экономистов. Он считает, что специалисты оторваны от реалий действительности.
- Люди, которые когда-то, быть может, изучали что-то в теории, но затем всю свою сознательную жизнь занимались одним и тем же, сидя у «конвейера» в зоне интеллектуального комфорта либо в институте, либо в банке, либо в торговой компании. Нужно ведь понимать, что живая экономика намного шире и богаче узких отраслевых систем. И то, чему нас учили, не всегда согласуется с современными реалиями, особенно если учили бездарности и по примитивным учебникам, где вся методология экономики вбита в прокрустово ложе 3-х законов материалистической диалектики. Гегеля такие экономисты поминали лишь сквозь смех и ругательства. А после получения диплома об учебе и защиты кандидатского диссера о продолжении учебы и вовсе забывали. Учиться, коллеги, надо всегда! – пишет Алдар Бадмаев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что всё надо проверять лично и пересчитывать.
- И, конечно, лучший критерий Истины - только Практика! Порой бывают такие жизненные «мелочи», которые переворачивают всю ситуацию с ног на голову или наоборот, - добавляет советник главы республики.
По словам Алдара Бадмаева, ему часто доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта, не провели ни одного маркетингового исследования, не понимают теории и не знают реальной практики.
- Ладно бы, если они хоть свой бухучёт, или банковское дело знали на Ять, но так ведь бывает не всегда. Знаю одного экс-банкира, который говорил мне: «Зачем мне за клиентами бегать? С этим малым и средним бизнесом только одна морока! У меня один клиент, который мне все даёт и всегда так будет!». У меня в голове тогда вертелась фраза про риск зависимости от одного клиента и т.д. Но он бы всё равно меня не услышал. Увы, прошло совсем немного времени и где этот клиент??? – рассказывает Алдар Бадмаев.
Советник Алексея Цыденова отмечает, что нельзя судить об экономике отрасли по одному бизнес-плану, представленному в банк для получения кредита, если только этот бизнес-план не составлен профессиональными специалистами.
- И, кстати, где вы были, когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть? Видимо всё раньше было хорошо, а вам было тепло и сыро??? И все вас вполне устраивало. А сейчас «вдруг», когда мы начали разворачивать экономику от падения к росту, внезапно оказалось, что ваши таланты и гигантский опыт оказались не востребованы обществом. Но это произошло не вдруг и не сейчас, а намного раньше. И корни этого положения нужно видимо искать внутри вас самих. Задумайтесь над этим, пока еще не поздно! – заключил он в своём посте.
Советник главы Бурятии раскритиковал экономистов-теоретиков
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алдару Бадмаеву доводилось встречать экономистов, которые не составили ни одного бизнес-проекта
Заместителем мэра Иркутска назначен Роман Орноев
Александра Аюшеева, которому не нашлось места в новом составе правительства, не оставили без внимания
Приказ о назначении подписал Игорь Краснов
Служба по тарифам Бурятии считает, что ТГК-14 для решения проблем начала урезать зарплату работников
Пожарные Бурятии спасли материальных ценностей на 70 млн
Медведев упомянул и опыт КНР, где мировые соцсети заменены китайскими
Стали известны авторы инициативы по сокращению числа оплачиваемых должностей в Хурале
Власть, 31.01.2021
Алексей Цыденов не забыл про день рождения Бурятского митрополита
Власть, 31.01.2021
Юлия Жамбалова сетует, что не все магазины предлагают альтернативу неэкологичным пакетам
В начале года было зафиксировано увеличение туристов, однако потом показатели пошли на спад
В Улан-Удэ проверяют наличие кормовой базы возле общепитов
Министр спорта России посетит Улан-Удэ перед двумя крупными соревнованиями
Алексей Цыденов подписал несколько указов об увольнениях
Александр Голков заявил, что трудности 90-х выкристаллизовали его характер