Сергей Минаев засмеял притчу советника главы Бурятии о говне

Затем журналист полностью цитирует притчу и делает выводы из публикации.- Во-первых, что в Бурятии живут мудрецы. Во-вторых, что в лесах Бурятии лежит говно. Это не новость, оно в любом лесу лежит. Но в бурятских лесах говно говорящее и прыгающее на мудрецов. Я не знаю, на простых людей прыгает говно или нет, но на мудрецов явно оно налетает. Собственно, ещё какой вывод можно сделать: что мудрецы бурятские говно едят. Нерегулярно, но периодически они едят говно. Как бы поесть говна, наверно, считается каким-то ритуалом. И главный вывод – он не главный – он какой-то такой странный, грустный, наверное, хотя и смешной – что вот, оказывается, советник по экономическим вопросам занимается вопросами говна в основном и пишет об этом в своих социальных сетях, - продолжает размышлять главный редактор журнала Esquire.Далее он попытался «докрутить» смысл размещённого поста.- Наверное, потому, что если докручивать смысл, философский, скрытый, наверное, он имеет в виду что экономика Бурятии – говно. Может же быть такое? Нет, наверное, не может быть, - заключил Минаев.Несмотря на то, что Алдар Бадмаев удалил свой пост, скриншот публикации разлетелся по социальным сетям - в том числе он появился в популярном сообществе «Пикабу». Пользователи приводят другие смешные притчи, вовсю обсуждают и шутят над ситуацией:«Жил-был на свете чиновник, который оторвался от народа. Настолько он был далёк, что даже подумал, что если напишет шуточную притчу о говне, то народу это понравится. Потом вылетев на пенсию, он долго удивлялся - почему это с ним произошло. Мораль: если ты залез на высокий пост, воруй тихо. Интернет помнит всё»«Спасибо за подробный доклад о состоянии экономики в республике. Но что можно сделать, чтобы она не напоминала говно?»«Пожалуй, я лучше пройду мимо советника главы Бурятии»«Ну, это слишком абсурдно даже для чиновника... По-моему, после историй с «вас никто рожать не просил, ведь макарошки всегда в одну цену» уже все поняли, что глупости хотя бы публично морозить не стоит. Это может звучать как конспирологическая теория, но возможно такое, что пост не удалили, а его просто никогда и не было? А то больно уж удачно вписывается эта «показательная тупость и хамство власти» в волну протестных движений».