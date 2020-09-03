Советник главы Бурятии сравнил местность на Байкале с Сочи и Паттайей

Алдар Бадмаев считает, что все усилия нужно сконцентрировать на развитии местности Сухая



Советник главы Бурятии Алдар Бадмаев предлагает сфокусироваться на развитии местности Сухая на Байкале. Он считает, что Сухая для Бурятии в настоящий момент играет роль Сочи на Чёрном море или города Паттайи в Таиланде.



- Именно сюда направлен основной поток легального туризма. Нужно сфокусировать все наши проекты, грантовые конкурсы на создание в Сухой и поблизости от неё пилотного участка развития туризма. Прокачать его максимально от и до, чтобы, во-первых, максимально стимулировать рост туристического потока сюда, и во-вторых, затем перенести опыт организации туристической зоны на другие участки - Горячинск, Максимиха и т.д., - пишет Алдар Бадмаев в Facebook.



Советник главы убеждён - то, что в условиях коронавируса турпоток почти на 100% российский, не должно вводить никого в заблуждение. «С неизбежным снятием ограничений к нам хлынет поток иностранных туристов. И мы должны быть к нему готовы», добавил он.



Ранее Алдар Бадмаев встретился с экологом и руководителем ассоциации «Большая Байкальская тропа – Бурятия» Андреем Сукневым, они говорили о целом комплексе разнообразных туристических троп.



- Поговорили о Большой Байкальской тропе применительно к ситуации с чартерами и очевидного успеха в области приема туристов из Москвы и запада России. Кроме генерального маршрута тропы через Гремячинск и Сухую, должны быть запроектированы и построены участки локальные. Сеть троп, часть которых будет доступна для всех, включая маломобильные группы, большая часть пешеходных троп, должны быть также предусмотрены тропы для крепких, здоровых людей. Рельеф в этом месте позволяет спроектировать тропы для велосипедных прогулок, в том числе и тропы для любителей маунтинбайка. Сухая и Заречье не Тунка, но и здесь должны быть конные тропы, они могут быть совмещены с пешеходными, - написал Андрей Сукнев в соцсети.



Алдар Бадмаев считает, что местность Сухая может выступать в качестве базового лагеря, стартовой и финишной точек прибытия для туристов. Так, Сухая станет своеобразным хабом со всей необходимой инфраструктурой.



- Преимуществом данного хаба будет возможность размещения всех желающих в зависимости от их потребностей. В распоряжении наших гостей будут и высокоценовые номера и небольшие гостиницы в 2, 3 звезды, маленькие кемпинги, и даже частные дома в аренду. Различные кафе, закусочные, этнокомплексы, разнообразные туры над организацией которых мы сейчас работаем, станут точкой притяжения в Сухую для туристов из России и других стран, - рассуждает советник главы.



Он также отметил, что для тех, кто предпочитает туризм на квадроциклах, также следует продумать маршруты, чтобы туристы не нарушали действующее законодательство и не приносили вред окружающей среде. «Нам не нужны штрафы, нам нужно сохранить Байкал и, в то же самое время обеспечить развитие туризма в цивилизованном русле», подчеркнул Алдар Бадмаев.

