Советник главы Бурятии: Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса



Руководство республики намерено продолжать поддержку местных предприятий.



- Все наши крупные стройки: Ледовый дворец, третий мост через Уду будут строиться с привлечением местных предпринимателей. Даже такой пример, как мусорные баки для города Улан-Удэ, они впервые будут изготавливаться на нашем предприятии – «Улан-Удэстальмост», - заключил советник.



Как сообщал «Байкал-Daily», конкурсный управляющий ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрий Никонов



В число лотов с оборудованием, производственными и складскими помещениями включены лоты с товарным знаком завода, с архивом проектно-технической документации, а также с дебиторской задолженностью,







Руководство республики намерено продолжать поддержку местных предприятий.- Все наши крупные стройки: Ледовый дворец, третий мост через Уду будут строиться с привлечением местных предпринимателей. Даже такой пример, как мусорные баки для города Улан-Удэ, они впервые будут изготавливаться на нашем предприятии – «Улан-Удэстальмост», - заключил советник.Как сообщал «Байкал-Daily», конкурсный управляющий ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрий Никонов выставил на продажу имущественный комплекс предприятия со стартовой ценой продажи 755,2 млн рублей.В число лотов с оборудованием, производственными и складскими помещениями включены лоты с товарным знаком завода, с архивом проектно-технической документации, а также с дебиторской задолженностью,

На одном из крупнейших предприятий ДФО по производству металлических конструкций - заводе «Улан-Удэстальмост» - завершается процедура финансового оздоровления. Ситуацию на всех этапах контролирует руководство республики, заявил в среду, 7 августа, советник главы Бурятии Алдар Бадмаев.Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса. В настоящее время имущественный комплекс завода выставлен на торги. Завершающая процедура позволит обрести предприятию нового собственника и привлечь новые заказы.- Это необходимо для того, чтобы с меньшими потерями вывести имущественный комплекс данного предприятия из процедуры ареста. Предприятие обретёт нового собственника в лице заинтересованных инвесторов, среди которых решающую роль играет «Сбербанк России». Всё это происходит под контролем руководства Бурятии, - прокомментировал советник главы региона.После продажи имущества снимутся ограничения на использование бренда завода «Улан-Удэстальмост» и всего имущества. Ожидается, что процедура завершится до конца августа.- Это даст возможность для широкого привлечения клиентов и свободной работы. При этом руководство республики активно помогает предприятию, - пояснил Алдар Бадмаев.Как сообщает пресс-служба правительства, в настоящее время завод увеличивает объёмы производства. С начала года изготовлено свыше 7 тысяч тонн продукции. Для сравнения – общий объём продукции в 2018 году составил 5,5 тысяч тонн. Количество работников увеличилось вдвое, с 350 до 700 человек, средняя заработная плата составляет порядка 40 тысяч рублей.