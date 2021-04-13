Приказ выпустило министерство науки и высшего образования
Виктора Игнатенко официально назначен ректором Байкальского государственного университета (Иркутск). Он вступит в должность 15 апреля, срок полномочий – до 14 апреля 2026 года. Указ о назначении подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Игнатенко и сейчас руководит Байкальским госуниверситетом, но с приставкой «врио». В вуз он пришёл в июне 2020 года. Для этого досрочно сложил полномочия уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
Виктор Игнатенко доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, специалист в области конституционного и административного права. Многие годы возглавлял облизбирком, был депутатом Законодательного Собрания, занимал руководящие должности в правительстве региона, работал уполномоченным по правам человека в Иркутской области.
Бывший омбудсмен назначен ректором Байкальского госуниверситета
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