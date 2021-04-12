Горсовет Улан-Удэ контролирует поступления в городскую казну

Значительно больше в этом году заплатит в бюджет ЛВРЗ



Вопрос по поступлению в городскую казну налоговых и неналоговых платежей стоит на контроле у депутатов Улан-Удэнского горсовета



В 2020 году в бюджет города поступили компенсационные выплаты за вырубку зелёных насаждений около 2 млн рублей. 3,3 млн рублей – это штрафы, наложенные управление административного контроля. В 2021 году прогнозируются поступления в два раза больше.



За вред, который причиняют городским автомобильным дорогам тяжеловесные и крупногабаритные машины, иначе говоря за перегруз, в городской бюджет в 2020 поступило 218 тыс. рублей.



За размещение нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ в бюджет в 2021 году поступит около 5 млн рублей.



Плата за негативное воздействие на окружающую среду ежегодно корректируется с учётом наличия либо отсутствия разрешительных документов. Такие виды как выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ водоемы и хранение отходов.



По прогнозам управления Росприроднадзора, за негативное воздействие за 2021 год поступит около 8,2 млн рублей. В 2020 году в бюджет поступило 14,8 млн рублей. Отклонения прогнозных значений на 2021 год от фактических поступлений обусловлено внесение задолженности прошлых периодов.



На сегодня должниками перед городом остаются ОАО «Водоканал», ЗАО «Улан-Удэстальмост», ООО «Завод бетонных блоков» и ООО «Ангария Улан-Удэ». Сумма задолженности составляет 17,2 млн рублей.



К крупным плательщикам относятся ПАО «ТГК-14» - 5,5 млн, Улан-Удэнский авиационный завод – 500 тысяч, МУП «Водоканал» - 1,6 мнл и Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод.



В 2021 году прогнозировалось собрать с ЛВРЗ порядка 24 млн рублей. Хотя в 2020 году они оплатили около 8 млн рублей. Рост платежей связан с тем, что плательщик не получил разрешительную документацию на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещения отходов.



Однако платёж за размещение отходов будет скорректирован, так как разрешительную документацию ЛВРЗ получили в марте 2021 года и в городской бюджет поступит около 3 млн рублей.



Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов поступает в тот бюджет, на территории которого находится полигон, то есть в бюджет Тарбагатайского района. На территории города находятся золошлакоотвалы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, за эти отходы плата поступает в бюджет города.



- К сожалению, в этом плане мы очень сильно отстаем от среднероссийского показателя, отстаем, как минимум, в шесть раз. То есть, мы собираем в шесть раз меньше платы за негативное воздействие. А вся эта плата вносится именно в городской бюджет, - прокомментировал председатель профильного комитета горсовета Сергей Бурдиков.



С 1 января 2021 года ложится обязанность на застройщиков капитального строительства вносить плату за негативное воздействие, если строительство превышает более шести месяцев.

