Зампред правительства Бурятии принимает участие в дискуссии по креативному предпринимательству
Сегодня, 12 апреля, стартовал Красноярский экономический форум, который продлится неделю. Его главная тема - «Экономика и пандемия: российский взгляд».
Участвует в форуме и зампред правительства Бурятии – министр промышленности торговли и инвестиций Антон Виноградов.
- На форуме представляю Правительство Республики Бурятия. Принимаю участие в первой панельной дискуссии по креативному предпринимательству. Напомню, что Бурятия очень активно развивает это направление, и особенно важно сейчас использовать лучший опыт и практики для совершенствования и развития данного направления, - сообщил Виноградов на своей странице в Facebook.
На форум приехали участники со всех регионов РФ и зарубежных стран. По словам Виноградова, «предстоит насыщенная рабочая неделя, налаживание деловых связей, проведение переговоров по линии промышленного производства и встречи с инвесторами, встречи с потенциальными резидентами промышленного технопарка и территории опережающего развития». «Работаем», - заключил он.
В мероприятиях форума примут участие 260 экспертов из 30 стран. Планируется подписать около 20 соглашений.
Антон Виноградов участвует в Красноярском экономическом форуме
Власть, Фото:
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