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Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»

Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Власть,  Фото:пресс-служба БРО "Единая Россия"
От итогов голосования зависит, кого партия будет выдвигать на выборы в Госдуму

Вице-спикер Народного Хурала республики, руководитель медиахолдинга «Ариг Ус» Татьяна Мантатова сегодня подала документы в качестве кандидата на участие в праймериз «Единой России». Ранее на предварительное голосование заявились министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов и знаменитая шахматистка, международный гроссмейстер, депутат Народного Хурала Инна Ивахинова.

По словам Татьяны Мантатовой, имеющийся опыт работы позволит ей принести пользу республике в случае победы на выборах.

- Я думаю, что достаточный опыт у меня уже есть, - рассказала она журналистам. - И работы в Народном Хурале – уже второй созыв, есть небольшой опыт работы в Совете Федерации. Есть понимание законодательной деятельности, процесса законодательной деятельности. Есть понимание проблем республики и вообще проблем законотворчества, в том числе федерального. На сессиях Хурала депутаты достаточно часто обращаются в Госдуму, в Совет Федерации с предложениями, как необходимо улучшить федеральное законодательство. Последнее обращение было по собакам.

К слову, в случае победы на выборах Татьяна Мантатова намерена в первую очередь поднимать на федеральном уровне именно проблему нападений собак.

- Мы понимаем, что не все так просто. И в Государственной Думе есть как минимум две точки зрения по поводу этого закона. Есть сторонники и есть противники. Для того, чтобы донести позицию Республики Бурятия, которая столкнулась с серьезной проблемой, ее нужно доказывать. Эта проблема действительно серьезная, - пояснила она.

Высказалась Татьяна Мантатова и в отношении своих соперников на грядущих праймериз. Впрочем, слово «соперники», по ее словам, в данном случае не очень уместно.

- Это коллеги, как правило, однопартийцы, с которыми мы работаем вместе. Я знаю, что еще и общественники идут на праймериз. И они тоже не соперники, они тоже коллеги, потому что они также активно работают и с Народным Хуралом в том числе. Не могу их назвать соперниками, - пояснила она.

По словам руководителя исполкома бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Ведерникова, на сегодня документы на праймериз подали 10 человек. Из них зарегистрировано пока только четверо.

- К нам идут звонки. Люди интересуются подробностями сдачи документов, подробностями проведения процедуры праймериз. То есть, активный, живой интерес к процедуре есть, - отметил он. - Люди хотят себя попробовать, хотят поучаствовать. Ведь «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит такое голосование.

По итогам праймериз будет формироваться список кандидатов от «Единой России» на грядущие выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре этого года. Причем, попасть в этот список может как член партии, так и беспартийный.

- Главное условие – чтобы не был членом другой партии. Среди тех, кто уже подал заявления также есть и партийные и беспартийные люди, - пояснил Владимир Ведерников.




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