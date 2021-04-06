Родителей и учителей призывают не завозить коронавирус в Бурятию
Жители Бурятии обращаются в Роспотребнадзор с вопросами, можно ли отправлять группы детей, например, классы в другие регионы с туристической целью. Санитарные врачи и эпидемиологи настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных поездок. Ситуацию прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
- Хочу, чтобы родители, директора школ нас услышали и поняли, почему мы просим воздержаться от таких поездок. В России продолжают регистрироваться случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, показатели заболеваемости суточные и недельные превышают среднероссийский почти в 2,5-3 раза. А мы понимаем, что туристическая поездка предполагает достаточно насыщенную программу, большое количество тесных контактов, что увеличивает риски инфицирования детей. Именно поэтому мы просим родителей задуматься о здоровье своих детей, не рисковать им лишний раз и воздержаться от подобных поездок, - призвал Сергей Ханхареев.
Он подчеркнул, что даже если ребёнок перенесет заболевание в лёгкой форме, накануне экзаменов это может доставить лишние хлопоты.
- В очередной раз призываю поставить на первое место здоровье, - обратился Сергей Ханхареев.
Главный санврач Бурятии просит отказаться от школьных турпоездок
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