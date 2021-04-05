Детский омбудсмен Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram

В прямом эфире примет участие Госстройжилнадзор
В Бурятии подвели итоги всероссийской акции «Безопасность детства. Зимний период», сообщила уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина.
Зимой проводились проверки в местах массового отдыха, досуга и развлечения детей и семей с детьми. Рейды проводили группы, в состав которых входили представители органов местного самоуправления, члены районных советов отцов, районных подразделений МЧС.
Зимой было проверено 5026 объектов, в том числе представляющих опасность для детей: несанкционированные горки, спуски, территории вблизи образовательных учреждений, ледовое покрытие рек.
Организованы рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также по домам, отключённым от энергоснабжения.
Активисты региональной команды «Молодёжка ОНФ» с членами Детского общественного совета Бурятии участвовали в акции «Тёмная улица». Дети составили формуляры по улицам без электричества. Во время ежедневных рейдов активистами выявлено несколько участков в Улан-Удэ, где отсутствовало освещение.
- Зимний этап акции завершён, однако безопасность детей остаётся главным приоритетом. С наступлением весны и установлением тёплой погоды большинство детей, мам с малышами проводят время на детских площадках, парках и скверах. Вопросы безопасности детских качелей, горок, турников, надлежащего состояния песочниц и других объектов для детей приобретают свою актуальность, - сообщила Наталья Ганькина.
13 апреля в 11 часов пройдёт прямой эфир в Instagram с сотрудниками Госстройжилнадзор на тему «Безопасность детей на детских игровых площадках».
- На эфире вы узнаёте, кто отвечает за исправность горок, качелей, как часто должны менять песок в детских песочницах и что делать, если ребёнок травмировался, играя на площадке, - анонсировала Наталья Ганькина.
Она обратилась к пользователям Сети с просьбой написать вопросы, на которые хочется получить ответы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта в Улан-Удэ с деревянной горки упала девочка. После горку спешно демонтировали.
Детский омбудсмен Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Власть, Фото:
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