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Главу Бурятии попросили поддержать женщин

Главу Бурятии попросили поддержать женщин
Власть,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
С Алексеем Цыденовым встретилась директор конкурса красоты «Миссис Бурятия»

Директор конкурса «Миссия Бурятия» Наталия Быкова встретилась с главой республики Алексеем Цыденовым. О деталях встречи Наталия рассказала «Байкал-Daily».

- К этой встрече мой путь был очень долгий, видимо, всему своё время. Разговор был о поддержке органов власти в развитии и поддержки республиканского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис Бурятия», - сообщила Наталия Быкова.

Она кратко рассказала главе Бурятии историю конкурса о том, что сама была участницей в 2018 году. Тогда Наталия Быкова заняла третье место, после представляла республику на всероссийском конкурсе «Миссис России Мира 2018», где получила номинацию «Миссис Нежность России». Осенью 2018 года она уже сама стала директором конкурса.

Зачастую к главе республики приходят с просьбой о финансовой поддержке. Наталия призналась, что вопрос финансирования у Алексея Цыденова не поднимала.

- Денег не просила, это было бы глупо и неправильно, просила поддержки. В нашей республике огромная поддержка оказывается мужчинам – стрельба, борьба, рыбалка! А хочется, чтобы и нас – женщин - не забывали, поддерживали. Ведь от силы женщины зависит сила мужчины, а от мужчины сила страны, а начинается всё с женщины. У нашей власти есть свои рычаги воздействия на различные структуры, которые необходимы нам в помощь в организации конкурса на местном уровне, а также когда наши победительницы едут представлять республику на всероссийских конкурсах, а потом и международных конкурсах, – рассказала Наталия.


Разговор зашёл о поддержке жительницы Бурятии Елены Дактаевой, которая в прошлом году получила номинацию «Достояние Евразии», а сейчас готовится к международному конкурсу «Mrs Worldwide 2020». Конкурс состоится в Сингапуре в августе. Елена представит Евразию.

- Ответственность за её подготовку, по моему мнению, должна лежать не только на ней, мне, но и на всей республике, ведь это огромная честь. Кстати, для России данная возможность представить Евразию будет впервые и досталась она нам – Бурятии, - рассказала Наталия.

По её словам, глава Бурятии пообещал помочь в организации конкурса на местном уровне.

- По вопросам, которые были мной озвучены, обещал поддержку в силу возможностей. Также пообещал помочь Елене в подготовке к конкурсу «Mrs Worldwide 2020», - сказала Наталия Быкова.

Алексей Цыденов постарается присутствовать на первом этапе конкурса «Миссис Бурятия-2021» под названием «Шоу талантов». Там финалистки конкурса представят визитки и покажут творческие номера. Всё это состоится в конце апреля.

- Верю, что Алексей Самбуевич человек очень ответственный и слов просто так не даёт. Верю, что и в нашем случае будет дело – поддержка женщин, - заключила директор конкурса красоты.

Финал конкурса красоты среди замужних женщин и матерей «Миссис Бурятия-2021» состоится 2 мая. В этом году в конкурсе участвует 30 женщин в возрасте от 24 до 48 лет.
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