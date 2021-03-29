Прокуратура Бурятии вскрыла почти три тысячи нарушений закона

Прокуратура представила основные статистические данные с начала года



За два месяца 2021 года прокуратура Бурятии выявила 2 917 нарушений закона. По протестам прокуроров отменены и изменены 59 незаконных правовых актов, в суды республики направлены 228 исковых заявлений. Внесены 856 представлений об устранении нарушений закона. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 553 должностных лица. По материалам прокуроров возбуждены 19 уголовных дел, сообщает пресс-служба надзорного органа.



В области охраны окружающей среды и природопользования прокурорами выявлены 406 нарушений, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности – 124, жилищно-коммунального хозяйства – 201, обеспечения безопасности дорожного движения – 74.



Проверки вскрыли 323 нарушения трудовых прав граждан, 130 из них - в сфере оплаты труда. Внесены 99 представлений об устранении нарушений закона, в суды направлены 38 исковых заявлений.



При производстве следствия и дознания установлены 1 210 нарушений закона. Поставлены на учёт 80 преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтённых.



Органам предварительного расследования направлены 245 требований, внесено 41 представление об устранении нарушений федерального законодательства. После чего к дисциплинарной ответственности привлечены 86 должностных лиц.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы прокуроры выявили 45 нарушений закона, для их устранения внесены 13 представлений.

