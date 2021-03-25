Официально информацию пока не комментируют
Сегодня в местных Telegram-каналах появилась информация об обысках у министра образования Бурятии Баира Жалсанова и одного из заместителей.
Telegram-канал «Степной дозор» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски прошли по домашним адресам руководителей сегодня утром. По данным «БурКОПсоюз», обыски могут связаны с делом о льготах частным детсадам.
Официально правоохранительные органы пока не комментируют данный вопрос. Возможно, информация появится позже.
Справка:
Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Закончил Бурятский государственный университет по специальности «Филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы
Работал учителем родного языка и литературы Судунтуйской общеобразовательной школы, редактором отдела художественного вещания на бурятском языке ФГУП «Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ведущим специалистом отдела общего образования министерства образования и науки Бурятии.
С 2005 по 2014 годы был директором республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.
В 2014 году назначен заместителем министра – председателем комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.
В сентябре 2016 года назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки.
В октябре 2017 года назначен министром образования и науки Бурятии.
Telegram-каналы сообщили об обысках у руководства минобраза Бурятии
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