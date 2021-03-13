Глава Бурятии: «Я горд нашей республикой»

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проходит предолимпийский чемпионат по вольной борьбе. Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram поделился мыслями о проводимом мероприятии. Пост он написал накануне.
- Мы принимаем предолимпийский Чемпионат России! Борьба поражает красотой и динамичностью сильных. Один из самых представительных турниров - из 346 спортсменов 8 заслуженных мастеров спорта, 61 спортсмен носит звание мастеров международного класса. За турниром следят легенды спорта - Буйвасар Хамидович Сайтиев, Арсен Сулейманович Фадзаев, Михаил Геразиевич Мамиашвили! Мы помним победы и олимпийские пьедесталы этих великих чемпионов. А сегодня они вместе с нами болеют за новое будущее российской борьбы, - написал руководитель региона.
Он отметил, что бурятским борцам нужна поддержка болельщиков.
- Сейчас особенно важна наша поддержка нашим лидерам - Евгению Жербаеву, который одержал сегодня яркие победы и уверенно идёт к золоту чемпионата. Жаль, что не всё удалось нашему Балдану Цыжипову. Пожелаем ему удачи в борьбе за бронзу, - продолжил Алексей Цыденов.
В заключении он признался, что гордится республикой.
- Я горд нашей республикой – мы заслужили этот праздник! Наши спортсмены, тренеры, любители борьбы, которых так много у нас в республике, ждали его 30 лет. Бурятия, урагшаа! – написал глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на ковёр выйдут бойцы в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг. Бурятию будут представлять 18 спортсменов.