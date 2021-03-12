В финале он встретится со спортсменом из Красноярска
В Улан-Удэ на втором дне чемпионата России по вольной борьбе завершились поединки в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», во второй соревновательный день Бурятию представляли 13 борцов. Девять спортсменов были заявлены на схватки в весовой категории до 70 кг.
Никита Жаргалов с 1/16 финала смог пройти до ¼, однако в шаге от полуфинала уступил Абдуле Ахмедову из Санкт-Петербурга. Буянто Банзаркацаев в своей первой схватке сразу же уступил оппоненту из Иркутска. Булат Батоев так же, как и Никита Жаргалов, дошёл до четвертьфинала, где проиграл Исраилу Касумову.
Бурятскому борцу Игорю Упхоеву по жребию выпал земляк Саян Жигзымаев. Последний победил, однако проиграл уже в следующем раунде, пропустив вперёд Магомеда Аллаева из Башкортостана.
До 1/8 финала дошёл и Очир Доржиев, где проиграл Евгению Жарбаеву из Бурятии. Жарбаев выиграл схватку в четвертьфинале и прорвался в 1/2. Там он встретился с борцом из Москвы Черменом Валиеевым, которого победил и вышел в финал.
В борьбе за золото Евгений Жербаев встретится с Исраилом Касумовым из Красноярского края.
Ананда Бадмаев закончил выступления на стадии 1/16, а Чингис Цыренжапов не смог выиграть в квалификационном поединке.
В весовой категории до 74 кг были заявлены два спортсмена от Бурятии, это Буян Цыренов и Тумэн Бодиев. Оба закончили чемпионат квалификационными схватками.
До 125 кг Бурятию представляли Балдан Цыжипов и Батор Доржиев.
Для Балдана Цыжипова чемпионат начался со стадии 1/8 финала, которую он благополучно прошёл. Выиграл борец поединок и в четвертьфинале, а вот в полуфинале сильнее оказался Ацамаз Теблоев из Ханты-Мансийского автономного округа.
Для Батора Доржиева чемпионат закончился в квалификационной схватке.
Финальные поединки в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. пройдут завтра, 13 марта.
Бурятский борец вышел в финал чемпионата России
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