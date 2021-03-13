В Улан-Удэ состоялось торжественное открытие чемпионата России по вольной борьбе

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия



Накануне, 12 марта, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялась красочная церемония открытия предолимпийского чемпионата по вольной борьбе, в которой приняли участие, как лучшие артисты республики, так и юные спортсмены.



С приветственным словом выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пожелал всем участникам достойных побед, а зрителям – ярких впечатлений.



- Урагшаа! – сказал Алексей Цыденов.



Также собравшихся поприветствовали министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии, чемпионата России, генеральный директор Забайкальского горнорудного предприятия (ЗГРП) Александр Воронков.



Многие борцы и гости республики отметили высокую организацию мероприятия. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол отметил, что Улан-Удэ преобразился, он давно уже здесь не был и видит как город цветёт и развивается.



- Я рассматриваю Бурятию, как соседнюю братскую республику и то, что здесь проходит самое знаменательное спортивное мероприятие года – чемпионат России по вольной борьбе - это достойно уважения. Я вижу как хорошо здесь все организовано, честно признаться, я приехал для того, чтобы поучиться у вас, для нас это тоже серьёзный опыт,- поделился он.



Сегодня у Алексея Цыденова планируется рабочая встреча с Шолбан Валерьевич Кара-оол. Главы республик обсудят пути сотрудничества.



