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В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии

В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат России по вольной борьбе продолжается

В Улан-Удэ стартовала вторая половина чемпионата России по вольной борьбе. Сегодня, 13 марта, на ковёр выйдут бойцы в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг. По традиции, третий соревновательный день начался с медицинского контроля и взвешивания. Квалификационные и отборочные схватки начнутся в 11:00 и продолжаться до пяти часов вечера.

В весовой категории до 61 кг. Бурятию представит Алексей Мантатов. В 1/16 финала он встретиться с борцом из Москвы Рустамом Карахановым. Также на ковёр выйдет Алдар Бальжинимаев. Его оппонент московский борец Георгий Кычкин. Жаргал Дамдинов встретиться с осетином Черменом Тавитовым. Бурятскому борцу Дамдину Цыренжапову будет противостоять дагестанец Муслим Мехтиханов.

За право выступления в 1/16 финала в квалификационных схватках на ковёр выйдут Балдан Дондоков, Булат Баясхолонов и Бэлигто Хайдапов.

В весовой категории до 65 кг. бурятский борец Виктор Жербаев сразится с Абдулмажидом Кудиевым из Дагестана. Даша Шарастепанов, который представляет ещё и Москву, выйдет на ковёр с земляком Эрдэмом Будажанаевым.

В квалификационных схватках выступят Эрдэм Шарастепанов, Баясхалан Очиров и Солбон Тумэнбаяров.

В весовой категории до 79 кг. от Бурятии заявлено лишь два борца. Алексей Сабидаев в 1/16 финала встретиться с дагестанцем Аманулом Гаджимагомедовым. Квалификационный раунд предстоит пройти Буянто Шадапову.

В весовой категории до 97 кг. также заявлено два борца. Алдар Дондоков и Алексей Анищик начнут свой путь в чемпионате России по вольной борьбе с квалификационных поединков.

Вечером с 19:00 до 21:00 в ФСК пройдут финальные поединки в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», в весовой категории до 70 кг. в финал прошёл Евгений Жарбаев.  На ковре он встретиться с Исраилом Касумовым из Красноярского края.


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