Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»

Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта
Журналист Даши-Доржи Болотов вступил в должность директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад унэн», главного редактора газет «Бурятия» и «Буряад унэн». Соответствующий указ о назначении 5 марта подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Назначить Болотова Дашидоржи Наймановича на должность главного редактора газет «Бурятия» и «Буряад унэн» с 9 марта 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 февраля Народный Хурал согласовал кандидатуру Даши-Доржи Болотова на назначение директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад унэн».
Голосование было тайным. «За» Болотова проголосовали 47 депутатов, ещё четверо высказались «против», воздержавшихся не было.
Перед голосованием Болотов отвечал на вопросы по финансированию издательского дома. Выяснилось, что из бюджета Бурятии на «Буряад Унэн» выделено более 34 миллионов рублей. В этом году финансирование выросло из-за введения сразу 22 ставок районных корреспондентов.
Конкурс на вакантную должность директора государственного автономного учреждения «Издательский дом «Буряад унэн» был объявлен в конце октября 2020 года. Поступили заявки от четырёх претендентов. Комиссия провела собеседование с каждым кандидатом. По итогам собеседования победителем конкурса признан Болотов, получивший наибольшую оценку членов конкурсной комиссии – 43 балла. Второе место заняла Светлана Ажанова, набравшая 40 баллов.
Справка:
Даши-Доржи Болотов родился в 1981 году в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района Читинской области (ныне – Забайкальский край). В 2003 году с отличием окончил факультет бурятской филологии Бурятского государственного университета.
Имеет почти 20-летний опыт работы в СМИ. В 2002 году, будучи студентом 4-го курса, начал работать корреспондентом в издательском доме «Буряад унэн» в качестве корреспондента. Писал и на русском языке, и на бурятском. По его словам, больше всего нравилось работать на тему сельского хозяйства.
После окончания университета продолжил работу в газете «Буряад унэн» корреспондентом отдела молодёжи и студенческой жизни.
В январе 2006 года перешёл в ГТРК «Бурятия» ведущим программ студии телевидения. Вёл информационную программу на бурятском языке, был автором и ведущим передачи «Тамир». С ноября 2007 года – автор и ведущий художественно-публицистической программы «Мунгэн сэргэ» на телеканале «Ариг Ус».
В апреле 2019 года вернулся в издательский дом «Буряад унэн» корреспондентом, а затем возглавил газету «Буряад унэн», став её редактором.
В сентябре 2020 года назначен временно исполняющим обязанности директора издательского дома «Буряад унэн».
С марта 2021-го – директор издательского дома.
Женат, имеет двоих детей.
Издательский дом «Буряад унэн» образован в 2001 году. ИД «Буряад үнэн» - это шесть изданий на русском и бурятском языках: газеты «Бурятия» и «Буряад үнэн», одноимённое информационное агентство на двух языках и журналы «Байгал» и «Байкал». Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Бурятия» и «Буряад унэн».
Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»
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