В Бурятии определился новый директор «Буряад Унэн»

Издательский дом «Буряад унэн» образован в 2001 году. ИД «Буряад үнэн» - это шесть изданий на русском и бурятском языках: газеты «Бурятия» и «Буряад үнэн», одноимённое информационное агентство на двух языках и журналы «Байгал» и «Байкал». Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Бурятия» и «Буряад унэн».





Прежним директором ИД «Буряад унэн» был Баир Ширапов, он получил эту должность осенью 2018 года. В мае 2020-го уволился по собственному желанию.