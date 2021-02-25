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В Бурятии определился новый директор «Буряад Унэн»

В Бурятии определился новый директор «Буряад Унэн»
Власть,  Фото:сайт правительства Бурятии
В Хурале озвучили итоги голосования по будущему директору издательского дома «Буряад унэн»

Народный Хурал согласовал кандидатуру Даши-Доржи Болотова на назначение директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад унэн», он же главный редактор газет «Бурятия» и «Буряад унэн».

Голосование было тайным. «За» Болотова проголосовали 47 депутатов, ещё четверо высказались «против», воздержавшихся не было.

Теперь, после одобрения Народным Хуралом, Болотову остаётся дождаться официального указа о своём назначении.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшней сессии он держал ответ по поводу финансирования издательского дома «Буряад унэн». В этом году из бюджета Бурятии выделено более 34 млн рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла сразу на 12 млн. Связано это с 22 новыми ставками районных корреспондентов.

Издательский дом «Буряад унэн» образован в 2001 году. ИД «Буряад үнэн» - это шесть изданий на русском и бурятском языках: газеты «Бурятия» и «Буряад үнэн», одноимённое информационное агентство на двух языках и журналы «Байгал» и «Байкал». Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Бурятия» и «Буряад унэн».

Прежним директором ИД «Буряад унэн» был Баир Ширапов, он получил эту должность осенью 2018 года. В мае 2020-го уволился по собственному желанию.

Справка:

Дащи-Доржи Болотов родился в 1981 году в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района Читинской области (ныне – Забайкальский край). В 2003 году с отличием окончил факультет бурятской филологии Бурятского государственного университета.

Имеет почти 20-летний опыт работы в СМИ. В 2002 году, будучи студентом 4-го курса, начал работать корреспондентом в издательском доме «Буряад унэн» в качестве корреспондента.
После окончания университета продолжил работу в газете «Буряад унэн» корреспондентом отдела молодёжи и студенческой жизни.

В январе 2006 года перешёл в ГТРК «Бурятия» ведущим программ студии телевидения. Вёл информационную программу на бурятском языке, был автором и ведущим передачи «Тамир». С ноября 2007 года – автор и ведущий художественно-публицистической программы «Мунгэн сэргэ» на телеканале «Ариг Ус».

В апреле 2019 года вернулся в издательский дом «Буряад унэн» корреспондентом, а затем возглавил газету «Буряад унэн», став ее редактором.

В сентябре 2020 года назначен временно исполняющим обязанности директора издательского дома «Буряад унэн».

Женат, имеет двоих детей.

В конце октября 2020 года в Бурятии объявлен конкурс на вакантную должность директора государственного автономного учреждения «Издательский дом «Буряад унэн», который прошёл в два этапа – это конкурс документов и индивидуальное собеседование.

На конкурс поступили заявки от четырёх претендентов. Комиссия провела собеседование с каждым кандидатом. По итогам собеседования победителем конкурса признан Болотов, получивший наибольшую оценку членов конкурсной комиссии – 43 балла. Второе место заняла Светлана Ажанова, набравшая 40 баллов.
СМИ Народный Хурал назначение
 
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