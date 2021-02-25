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Претендент на пост директора «Буряад унэн» объяснился по 22 новым ставкам

Претендент на пост директора «Буряад унэн» объяснился по 22 новым ставкам
Общество,  Фото:страница Болотова
Кандидат на пост директора «Буряад унэн» Даши-Доржи Болотов держал ответ по поводу финансирования

Сегодня на сессии Народного Хурала рассматривается вопрос о даче согласия на назначение директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад унэн», он же главный редактор газет «Бурятия» и «Буряад унэн». Победителем конкурса стал Даши-Доржи Болотов, сейчас трудящийся в должности директора с приставкой «и.о.»

Представлявший претендента зампред правительства Бурятии Баир Цыренов напомнил, что Болотов имеет большой опыт работы в журналистике, в том числе на телевидении. Он работал в издательском доме «Буряад унэн», на ГТРК «Бурятия», также он автор и ведущий программы «Мунгэн сэргэ» на телеканале «Ариг Ус».

- Наряду с творческой деятельностью ведёт большую общественную работу. Принимает активное участие в проведении многих республиканских и международных мероприятий, где выступает в качестве ведущего и организатора, - рассказал Баир Цыренов.

Также Даши-Доржи Болотова представили как «прекрасного знатока обычаев и традиций Бурятии».

- Болотова отличает ответственное отношение к порученному делу. Как руководитель учреждения решает вопросы, касающиеся деятельности издательского дома – это организация труда работников учреждения, планирование очередных номеров газет, взаимодействие с читательской аудиторией, выполнение государственного задания, планирование финансово-хозяйственной деятельности и т.д. Он показал себя грамотным руководителем, улучшил финансово-хозяйственные показатели, - перечислил Баир Цыренов.

Самого Даши-Доржи Болотова вызвали на трибуну. Вопрос относительно финансирования ему задал депутат-коммунист Баир Цыренов. Выяснилось, что только на функционирование сайта «Буряад унэн» из бюджета выделено порядка 20 млн рублей.

- На 2021 год из бюджета на издательский дом «Буряад унэн» предусмотрено более 34 млн рублей. Из них 14 млн – на издательскую деятельность газеты «Буряад унэн». Около 20 млн – на функционирование сайта. Штатная численность издательского дома – 68 человек. Из них более 20 человек занимаются именно сайтом, - озвучил Баир Цыренов.

Он спросил, чем же занимаются эти люди.

- Если каждый курирует свой район, где этих корреспондентов можно найти в районе, или они все находятся Улан-Удэ? Где их рабочее место, штатное расписание, в чем их обязанности? – спросил коммунист.

Даши-Доржи Болотов подтвердил, что что на 2021 год в бюджете заложено финансирование в размере около 35 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, увеличение составило более чем 12 млн рублей.

- Это связано с тем, что с марта прошлого года реализуется проект по адресному информированию населению. То есть для налаживания обратной связи предусмотрели 22 ставки собственных корреспондентов в каждом муниципальном образовании. И два редактора, которые их курируют. Корреспонденты рассредоточены именно в своих районах, - пояснил Болотов.

Также Баир Цыренов уколол «Буряад Унэн».

- Нужно максимально объективно освещать деятельность Хурала. Вот сейчас сессия идёт. Критика же тоже звучит, ей тоже надо показывать. Коммунисты же тоже существуют, - обратился он.

Даши-Доржи Болотов, в свою очередь, заверил, что «готов к сотрудничеству со всеми фракциями».

Депутат Буда-Ширап Батуев обратился к претенденту с необычной просьбой. Болотов обошёл в конкурсе на эту должность двух претендентов также из «Буряад Унэн». Батуев попросил его: «Став официальным руководителем, вы сильно шашкой не машите и не обижайте этих двоих».

Голосование по даче согласия на назначение Болотова состоится в перерыве сессии, оно будет тайным.

Справка:

Дащи-Доржи Болотов родился в 1981 году в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района Читинской области (ныне – Забайкальский край). В 2003 году с отличием окончил факультет бурятской филологии Бурятского государственного университета.

Имеет почти 20-летний опыт работы в СМИ. В 2002 году, будучи студентом 4-го курса, начал работать корреспондентом в издательском доме «Буряад унэн» в качестве корреспондента.

После окончания университета продолжил работу в газете «Буряад унэн» корреспондентом отдела молодёжи и студенческой жизни.

В январе 2006 года перешёл в ГТРК «Бурятия» ведущим программ студии телевидения. Вёл информационную программу на бурятском языке, был автором и ведущим передачи «Тамир». С ноября 2007 года – автор и ведущий художественно-публицистической программы «Мунгэн сэргэ» на телеканале «Ариг Ус».

В апреле 2019 года вернулся в издательский дом «Буряад унэн» корреспондентом, а затем возглавил газету «Буряад унэн», став ее редактором.

В сентябре 2020 года назначен временно исполняющим обязанности директора издательского дома «Буряад унэн».

Женат, имеет двоих детей.

В конце октября 2020 года в Бурятии объявлен конкурс на вакантную должность директора государственного автономного учреждения «Издательский дом «Буряад унэн», который прошёл в два этапа – это конкурс документов и индивидуальное собеседование.

На конкурс поступили заявки от четырёх претендентов. Комиссия провела собеседование с каждым кандидатом. По итогам собеседования победителем конкурса признан Болотов, получивший наибольшую оценку членов конкурсной комиссии – 43 балла. Второе место заняла Светлана Ажанова, набравшая 40 баллов.
назначение СМИ Народный Хурал
 
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