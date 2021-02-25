Претендент на пост директора «Буряад унэн» объяснился по 22 новым ставкам

Депутат Буда-Ширап Батуев обратился к претенденту с необычной просьбой. Болотов обошёл в конкурсе на эту должность двух претендентов также из «Буряад Унэн». Батуев попросил его: «Став официальным руководителем, вы сильно шашкой не машите и не обижайте этих двоих».







Голосование по даче согласия на назначение Болотова состоится в перерыве сессии, оно будет тайным.

