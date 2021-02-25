Уроженец Улан-Удэ возглавил ВСЖД

Исполняющим обязанности начальника Восточно-Сибирской железной дороги назначен уроженец Улан-Удэ Евгений Ларин. Он почти три года занимает пост первого замначальника ВСЖД. Информация о назначении Ларина руководителем с приставкой «и.о.». опубликована на сайте Российских железных дорог.





Пост начальника ВСЖД освободился 19 февраля. Прежний руководитель Василий Фролов пошёл на повышение. Он был назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона. Фролов руководил ВСЖД с декабря 2011 года.Евгений Ларин родился в Улан-Удэ. На ВСЖД начал работать с 1998 года. В 2005 году окончил Иркутский государственный университет путей сообщения.В 2013 году был назначен начальником Восточно-Сибирской дирекции тяги. В 2018 году был повышен по первого заместителя начальника ВСЖД.Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории четырёх регионов – Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Эксплуатационная длина превышает 3 800 км (это 4,4 % от всей сети железных дорог страны). Часть из них пролегает вдоль озера Байкал. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.Коллектив дороги насчитывает более 40 тысяч человек.