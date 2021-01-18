Глава Бурятии с женой посетили премьеру оперы «Травиата»

16 января премьеру посетили глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной. Вместе с ними в тот вечер на «Травиате» была и.о. министра культуры Соелма Дагаева. Она поделилась фотографиями и видео с оперы.





<br />

Соелма Дагаева рассказала, что исполнительница роли Виолетты Батчимэг Самбуу получила цветы от главы Бурятии.







В пресс-службе театра оперы и балета сообщили, что в каждый из премьерных дней в фойе проходил возобновлённый авторский проект заместителя директора театра, музыковеда Давида Дондупова «Театр 3D». За 40 минут до начала каждого спектакля зрители могли прослушать краткую лекцию о постановке и задать интересующие вопросы.







В Бурятском театре оперы и балета прошла премьера оперы «Травиата» (16+) Джузеппе Верди. Шедевр мировой оперной сцены в современной постановке обладателя специального приза «Золотой маски» режиссёра Владимира Бочарова был показан 15,16 и 17 января.Премьеру исполняли солисты театра: народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова, Самбуу Батчимэг, Дина Санданова (Виолетта), Соёл Батуев, Чингис Иванов (Альфред), народный артист Бурятии Мунхзул Намхай, Александр Хандажапов (Жермон) артисты хора, балета и оркестр театра под управлением Георгия Албегова.Ближайшая премьера – балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (12+) - пройдет в Бурятском театре оперы и балета 22, 23 и 24 января.