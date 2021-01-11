Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Председатель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский планирует уйти с поста.
- Сегодня заседание комиссии, я буду подавать заявление об освобождении меня от должности председателя. Комиссия будет рассматривать моё заявление в два часа, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Ивайловский.
Он добавил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам.
Дмитрий Ивайловский родился в 1951 году, то есть уже на пенсии. Уроженец села Усть-Орда Эхирит Булагатского района Иркутской области. В 1973 году окончил Иркутский политехнический институт. Занимал должности первого заместителя министра экономики Бурятии, председателя комитета правительства Бурятии по внешнеэкономическим связям, руководил группой помощников президента Бурятии.
С 2003 года является бессменным председателем Избирательной комиссии Бурятии.
В сентябре 2021 года состоятся выборы в Госдуму восьмого созыва.
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
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