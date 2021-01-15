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Появился текст заявления главы Бурятии по поводу отставки правительства

Появился текст заявления главы Бурятии по поводу отставки правительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сегодня Алексей Цыденов отправил в отставку всё правительство

Как сообщал «Байкал-Daily», всё правительство Бурятии (зампреды и министры) в полном составе отправилось в отставку. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже подписал соответствующий указ.

До формирования нового состава правительства все они будут продолжать работу с приставкой «и.о». Дальнейшая судьба их пока не раскрывается. Известно, что глава планирует структурные изменения исполнительных органов власти.

Приводим полный текст заявления Алексея Цыденова по поводу отставки правительства:

«Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед.

Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере, малый бизнес, среднее предпринимательство – надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Такая основная наша задача.

Помимо этого, это вопросы накопившиеся: вопросы в экологической сфере, с учетом наших особенностей, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал. Но и вопросы, которые уже актуальны – это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, районах. Вопрос, который уже набил оскомину – это чистый воздух и фенольное озеро, про которые многие годы говорится, и в конце концов его надо решить.

Вопрос восстановления леса, сохранения леса должны быть приоритетными. И весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть, это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. Это то, на что нужно сделать акцент по экологической теме природопользования.

Помимо этого, вопросы социальные: поддержка детей семей с детьми, поддержка наших ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях имеет особое значение и требует особого внимания, что также требует усиленной ежедневной работы.

Образование, здравоохранение: Здесь на фоне ковида и текущей ситуации особое внимание должно быть уделено здравоохранению, об этом даже не стоит говорит и так понятно. Но все равно, требуется слаженная и очень напряженная работа.

Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим.

И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строится с учетом новых современных, цифровых методов. Все, что мы делаем должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов – это тот акцент, который необходимо делать в текущем году.

Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуется определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал Указ об отставке Правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше.

Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которых мы с вами добились и за то, что к чему мы еще будем идти. И сейчас нам еще с вами совместно работать».
глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии
 
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