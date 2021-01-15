Появился текст заявления главы Бурятии по поводу отставки правительства

Сегодня Алексей Цыденов отправил в отставку всё правительство
Как сообщал «Байкал-Daily», всё правительство Бурятии (зампреды и министры) в полном составе отправилось в отставку. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже подписал соответствующий указ.
До формирования нового состава правительства все они будут продолжать работу с приставкой «и.о». Дальнейшая судьба их пока не раскрывается. Известно, что глава планирует структурные изменения исполнительных органов власти.
Приводим полный текст заявления Алексея Цыденова по поводу отставки правительства:
«Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед.
Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере, малый бизнес, среднее предпринимательство – надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Такая основная наша задача.
Помимо этого, это вопросы накопившиеся: вопросы в экологической сфере, с учетом наших особенностей, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал. Но и вопросы, которые уже актуальны – это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, районах. Вопрос, который уже набил оскомину – это чистый воздух и фенольное озеро, про которые многие годы говорится, и в конце концов его надо решить.
Вопрос восстановления леса, сохранения леса должны быть приоритетными. И весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть, это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. Это то, на что нужно сделать акцент по экологической теме природопользования.
Помимо этого, вопросы социальные: поддержка детей семей с детьми, поддержка наших ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях имеет особое значение и требует особого внимания, что также требует усиленной ежедневной работы.
Образование, здравоохранение: Здесь на фоне ковида и текущей ситуации особое внимание должно быть уделено здравоохранению, об этом даже не стоит говорит и так понятно. Но все равно, требуется слаженная и очень напряженная работа.
Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим.
И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строится с учетом новых современных, цифровых методов. Все, что мы делаем должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов – это тот акцент, который необходимо делать в текущем году.
Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуется определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал Указ об отставке Правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше.
Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которых мы с вами добились и за то, что к чему мы еще будем идти. И сейчас нам еще с вами совместно работать».
Появился текст заявления главы Бурятии по поводу отставки правительства
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня Алексей Цыденов отправил в отставку всё правительство
О поразительном решении было объявлено сегодня на совещании Алексея Цыденова
«Работаем!» - написал он
Прокуратура выявила нарушения в «собачьем» вопросе
Зампред правительства Пётр Мордовской дал поручение по ситуации с ковидом
Ночью из Москвы прибудет спецборт за ребёнком, которого искусали собаки
Совещание состоялось по теме дорожного строительства
Обыски прошли на работе и дома Жаргала Цыбикова
Алексей Цыденов рассказал о ситуации с дорогами
ТикТокер Александр Голков в том числе шутит про президентские выборы в США
Рейтинг исследователи составили по итогам 2020 года
Приюты для собак хотят вынести из жилых зон
Под суд пойдёт бывший первый замглавы района Читинского района
Госпиталь для ветеранов войн сейчас занят под ковидный госпиталь
Власть, 12.01.2021
Главой ведомства стал бывший руководитель обрнадзора региона