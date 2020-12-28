На «России 24» возмутились снятием с Баира Жамбалова домашнего ареста

«Для некоторых влиятельных людей – праздник есть праздник», - отмечается в сюжете
В программе «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» выпустили сюжет про бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. На прошлой неделе его отпустили из-под домашнего ареста.
Бывший вице-спикер Народного Хурала обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». По данным следствия, обвиняемый на своём автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Вскоре сбитая девушка скончалась в больнице от полученных повреждений. Изначально вину на себя взял друг Баира Жамбалова, причастность самого политика к наезду следователи доказали после сложнейших экспертиз.
В сюжете федерального канала возмутились тем, что подозреваемого в смертельном ДТП выпустили из-под домашнего ареста.
- Говорят, под Новый год, что не пожелаешь, всё всегда произойдёт. Вот, похоже, пожелалось видному бурятскому политику сделать глоток свободы. Это для нас с вами смертельное ДТП – серьёзное преступление, а для некоторых влиятельных людей – праздник есть праздник. Ну, не отмечать же его в трёхкомнатной квартире в центре Улан-Удэ, где должен отбывать домашний арест вероятный виновник крупной аварии, - с этих слов начинается сюжет про Жамбалова.
25 декабря судом в отношении Баира Жамбалова изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определённых действий.
В сюжете «Дежурной части» предположили, что Жамбалов сможет отметить Новый год с размахом.
- Например, улететь куда-нибудь на отдых, или провести главную ночь года в кругу друзей в шикарном ресторане, или попросту выехать с компанией на рыбалку. Кстати, после одной из таких посиделок 5 января политик, предположительно, и совершил смертельное ДТП, - продолжает корреспондент.
Также в сюжете показали видеозапись с обращением отца погибшей девушки. Он надеется, что тот, кто находился за рулём, понесёт наказание за это.
- Говорят, семье погибшей девушки не раз поступали угрозы. Известные и уважаемые люди всячески пытались выгородить Жамбалова, - говорится в сюжете «Дежурной части».
Вскоре уголовное дело будет передано в прокуратуру, а затем в суд, сообщили в «Дежурной части». Здесь же высказали, что надеются, что «новогоднее чудо всё же случится, и виновный в смертельном ДТП окажется за решёткой».
Как сообщал «Байкал-Daily», смягчением меры пресечения возмущены не только федеральные СМИ. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру по факту изменения меры пресечения Баиру Жамбалову, «Жамбалов должен сидеть», - высказался Хинштейн.
Недавно известная журналистка из Бурятии Александра Гармажапова опубликовала открытое письмо отца погибшей девушки. В нём подавленный горем мужчина пишет, что Жамбалов потерял всякое уважение в обществе. Отец девушки призвал депутата прийти с явкой с повинной.
За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России».
На «России 24» возмутились снятием с Баира Жамбалова домашнего ареста
Власть, Фото:
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