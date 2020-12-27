Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру из-за изменения меры пресечения Жамбалову

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру по факту изменения меры пресечения вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову, обвиняемому в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».
Советский районный суд Улан-Удэ отпустил Жамбалова из-под домашнего ареста.
- Незаконно и несправедливо. Говорил с главой Республики Бурятия Александром Цыденовым. Он того же мнения. Будем обжаловать решение об освобождении Жамбалова (домашний арест заменили на обязательство о явке). В понедельник направлю обращения Генпрокурору и в Следственный комитет. Жамбалов должен сидеть, - написал парламентарий на своей странице в социальной сети.
Напомним, Жамбалов обвиняется в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, произошедшем в Прибайкальском районе. ДТП произошло вечером 5 января. По версии следствия, «Тойота Лэнд Крузер Прадо», за рулём которой был Баир Жамбалов, после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Девушка вскоре скончалась в больнице.
Вначале вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он пришёл в полицию спустя несколько часов после наезда. Этой же версии придерживался и Жамбалов.
Однако следователи провели кропотливую работу – было более 10 сложных экспертиз, допрошено более свидетелей. В итоге весной следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Жамбалов.
В ноябре предварительное следствие по уголовному делу завершилось.
За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России».