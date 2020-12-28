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Отец погибшей в ДТП студентки Баиру Жамбалову: «Вы трус»

Отец погибшей в ДТП студентки Баиру Жамбалову: «Вы трус»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Сети появилось открытое письмо отца сбитой насмерть девушки к Баиру Жамбалову

Уроженка Бурятии, известная журналистка, проживающая сейчас в Праге, Александра Гармажапова опубликовала в Facebook открытое письмо родителей погибшей в ДТП 17-летней девушки обвиняемому в наезде бывшему вице-спикеру Народного Хурала Баиру Жамбалову.

25 декабря суд смягчил Жамбалову меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определённых действий. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру по факту изменения меры пресечения Баиру Жамбалову.

- Трагедия, напомню, если вдруг забыли, произошла 05.01.2020. Во-первых, нам с супругой хотелось бы знать место вашего нахождения 05.01.2020 г. – в период с 20 часов 18 минут до 23 часов 00 минут. Во-вторых, хотелось бы знать, кем приходится вам главврач Прибайкальской ЦРБ, - говорится в письме отца погибшей студентки.

Далее отец погибшей пишет – «Мы понимаем, что в 17 часов 49 минут произошёл несчастный случай. Однако далее это перестало быть несчастным случаем – началось сокрытие преступления. Из-за вашей трусости страдает много людей. Взять хотя бы ваших «подельников». Я не могу представить, как они сейчас живут с этим. Вы сами потеряли всякое уважение в обществе – все в республике сегодня знают, что вы из себя представляете. Вы – трус».

Он также предложил Баиру Жамбалову всё же прийти с явкой с повинной:

«Не хочу, чтобы это выглядело провокацией, но явка с повинной облегчит вам жизнь. Точка невозврата ещё не пройдена».

Журналистка Александра Гармажапова призвала жителей Бурятии поддержать отца и мать погибшей студентки.

«Потому что завтра на месте их дочери могут оказаться ваши близкие», - отмечает она.

Смертельное ДТП произошло вечером 5 января. По версии следствия, «Тойота Лэнд Крузер Прадо», за рулём которой был Баир Жамбалов, после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Студентка вскоре скончалась в больнице.

После аварии вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Предприниматель пришёл в полицию спустя несколько часов после наезда и заявил, что он находился в момент ДТП в автомобиле.

Однако позже следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Баир Жамбалов. Он лишился поста председателя Народного Хурала (сейчас рядовой депутат, но в случае вступления в силу обвинительного приговора суда вылетит из Хурала вовсе). Также Жамбалов ранее потерял высокий пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» и был вовсе исключён из партии.


ДТП смерть
 
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