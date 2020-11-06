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Предварительное следствие по делу Баира Жамбалова завершено

Предварительное следствие по делу Баира Жамбалова завершено
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший вице-спикер парламента Бурятии знакомится с материалами дела

Завершено предварительное следствие по уголовному делу о смертельном ДТП в селе Батурино Прибайкальского района Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Обвиняемым по этому делу проходит политик Баир Жамбалов, бывший вице-спикер Народного Хурала.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельная авария случилась вечером 5 января. По данным следствия, обвиняемый на своём автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в город Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Вскоре сбитая девушка скончалась в больнице от полученных повреждений.

Изначально вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он заявил, что именно он находился в момент ДТП в автомобиле. Через несколько часов он пришёл в полицию. Сам Баир Жамбалов на своей странице в Facebook записал, что за рулём был его друг, поскольку они решили поменяться машинами. «Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она».

По уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия, после чего организован и проведён следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия.

Баир Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

В середине сентября был завершён сбор доказательств по делу.

- На сегодня следственные действия по уголовному делу завершены. Потерпевший и его представитель ознакомились с материалами уголовного дела. На данный момент, обвиняемый и его защитники также ознакамливаются с материалами уголовного дела. После окончания стадии ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили пресс-службе регионального Следкома.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас Жамбалов находится под домашним арестом, срок продлён до 6 декабря.

После произошедшего Баир Жамбалов лишился должности председателя Народного Хурала, став рядовым депутатом, и потерял пост секретаря партии «Единая Россия».


ДТП.смерть
 
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