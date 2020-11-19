Баир Жамбалов не смог вернуть должность вице-спикера Хурала

Верховный суд Бурятии отказал Баиру Жамбалову
Баир Жамбалов, обвиняемый в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, проиграл и вторую попытку вернуть себе место заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом он подал административный иск к Народному Хуралу, требуя восстановления в высокой должности. В конце июля Советский райсуд Баиру Жамбалову отказал. Однако он подал апелляцию в Верховный суд; дело было рассмотрено накануне, 18 ноября.
- Баиру Жамбалову не удалось обжаловать решение Советского районного суда о восстановлении его в должности вице-спикера Народного Хурала. Верховный суд РБ постановил оставить жалобу Баира Жамбалова без удовлетворения, - сообщила известная бурятская общественница, пресс-секретарь администрации Тунки Дора Хамаганова.
Баир Жамбалов, некогда занимавший пост заместителя председателя Народного Хурала, был разжалован в рядовые депутаты в мае этого года. Вопрос предварительно рассмотрели сразу две комиссии Народного Хурала – комиссия по мандатам и депутатской этике, а также специально созданная для данного вопроса. Они выявили «грубое нарушение правил депутатской этике, выразившееся в бездействии, в неоказании необходимой помощи и оставлении в опасности несовершеннолетней после ДТП - в нарушение общепринятых этических норм поведения». Голосование по лишению Жамбалова поста вице-спикера было тайным: «за» высказались 43 депутата, против – 11, один воздержался.
6 ноября следственное управление Следственного комитета по Бурятии сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Жамбалова. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
Потерпевший и его адвокат ознакомились с материалами уголовного дела. На данный момент с материалами работают обвиняемый и его защитники. После окончания стадии ознакомления дело Жамбалова будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. А после уйдёт в суд.
Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом, его срок действует до 6 декабря.
Смертельная авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. Компания друзей, в числе которых был и Жамбалов, на тот момент вице-спикер Хурала, возвращалась в город с рыбалки на Котокеле. На трассе возле Батурино джип «Лэнд Крузер Прадо» насмерть сбил 17-летнюю девушку. После водитель с места ДТП уехал, не оказав девушке никакой помощи.
Изначально вину на себя взял бизнесмен, друг Жамбалова. Он заявил, что именно он сел за руль «Лэнд Крузера», а с политиком они поменялись машинами. Сам Баир Жамбалов также придерживался этой версии, о чём писал, например, на своей странице в соцсети.
Следствие провело сложные экспертизы и вскоре пришло к выводу, что за рулём всё-таки был Жамбалов. Ему предъявили обвинение, отправили под домашний арест, лишили поста вице-спикера и исключили из «Единой России», где он прежде занимал пост секретаря партии (иными словами, был лидером Бурятского отделения).
Баир Жамбалов не смог вернуть должность вице-спикера Хурала
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом мэр сообщил в соцсети
Верховный суд Бурятии отказал Баиру Жамбалову
Это первый аккаунт Александра Осипова в социальных сетях
Новый министр здравоохранения уже представлен сотрудникам ведомства
На рабочей встрече рассмотрели несколько крупных вопросов
Прокуратура выявила нарушение в деятельности районного Совета депутатов
Власть, 18.11.2020
Для этого нужно предварительно записаться
Власть, 18.11.2020
Алексей Цыденов считает, что через две недели ситуация станет лучше
В аптеки Бурятии идут поставки препаратов
Евгения Лудупова сообщила, через какое время будет виден результат
Анатолий Дмитриев должен был стать замминистра здравоохранения Бурятии
Тигрицу назвали Уланой в честь столицы Бурятии
Под контролем судебных приставов сельские власти устранили дефект дорожного покрытия
Алексей Цыденов обсудил с главой минпромторга РФ вопросы поставок лекарств
Власть, 16.11.2020
Пресс-секретарь Путина прокомментировал локдаун в Бурятии