В Бурятии официально появился детский омбудсмен

Завтра Наталья Ганькина официально вступит в должность уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. Указ о назначении подписал сегодня, 13 августа глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Назначить Ганькину Наталью Викторовну на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия 14 августа 2020 года сроком на пять лет», - говорится в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что должность получит Ганькина, стало известно в начале июня, первым об этом сообщил Телеграм-канал «Степной дозор». По закону, согласие на назначение детского омбудсмена должен был дать Народный Хурал. Эта процедура состоялась в начале июля. Голосование было тайным: за – 51 депутат, против – 9, один воздержался.
Наталья Ганькина по образованию юрист. 12 лет она работала в прокуратуре Бурятии. Последнее её место работы – начальник отдела антикоррупционой экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.
Другим сегодняшним указом глава Бурятии официально освободил от должности детского омбудсмена Татьяну Вежевич. Год назад Хурал не дал согласие на её переназначение, однако до последнего момента продолжала оставаться в этой должности с приставкой «и.о».
Весной 2019 года Хурал принял решение о повышении зарплаты уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии до 153 тысяч рублей в месяц.
Справка:
Наталья Ганькина родилась 20 апреля 1981 года в Улан-Удэ.
В 2003 году с отличием окончила Бурятский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В 2003 году преподавала право в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме.
С 2003 по 2015 год работала помощником прокурора в Мухоршибирском, Заиграевском районах, Советском районе Улан-Удэ, прокурором отдела, старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан в прокуратуре Бурятии. Неоднократно поощрялась прокурором республики, Генеральной прокуратурой.
С 2015 году перешла на работу в министерство социальной защиты населения республики на должность начальника отдела материнства и детства. В декабре 2015 году возглавляемый ею отдел разработал концепцию развития системы организаций социального обслуживания семьи и детей на 2015-2020 годы, которая утверждена правительством Бурятии.
В 2017 году стала консультантом, а затем начальником отдела антикоррупционной экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии, где работала до 2020 года.
С 14 августа 2020 года – уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии.