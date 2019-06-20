Хурал Бурятии «прокатил» Татьяну Вежевич

Депутаты не дали согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена
Громкое решение приняли сегодня на сессии депутаты Народного Хурала Бурятии. Они отказали в даче согласия главе Бурятии на переназначение Татьяны Вежевич уполномоченным по правам ребёнка.
Докладчиком по вопросу стал зампред правительства Бурятии Баир Цыренов. Также выступила сама Татьяна Вежевич. Она обозначила планы на будущее в случае дачи согласия парламентариев.
- Считаю, главная задача уполномоченного – это работа по обращениям граждан, восстановление нарушенных прав детей и защита законных интересов детей на территории республики. Принятые федеральные и региональные законы сегодня дают новые механизмы защиты, поэтому предстоит большая работа по отработке механизмов, осваиванию этой практики, и надеюсь, что защита детей, восстановление нарушенных прав будут эффективными, - отметила она.
- Второе очень важное направление – совершенствование межведомственного взаимодействия, благодаря которому мы сегодня достигаем результатов. Хочу сказать, конструктивное взаимодействие на сегодня сложилось, и в рамках нового закона сегодня особое внимание мы должны уделить таким категориям детей, как дети-инвалиды, дети-сироты, дети-жертвы насилия, дети-мигранты, - добавила Татьяна Вежевич.
По поводу оценки работы Вежевич развернулась целая дискуссия. Особое внимание – к резонансному случаю с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ и шестью пострадавшими детьми.
«За» переназначение Вежевич проголосовали 26 депутатов, 31 – против, один человек воздержался.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии Хурала было принято решение о повышении зарплаты детскому омбудсмену до 153 тысяч рублей в месяц. Это вызвало гневную реакцию в социальных сетях.
Справка:
Татьяна Вежевич родилась 4 декабря 1961 года в село Тохой Джидинского района Бурятии. Доктор педагогических наук.
В 1981 году закончила Улан-Удэнское педагогическое училище №1, а в 1986 году - Бурятский государственный педагогический институт. Начинала трудовую деятельность старшей пионерской вожатой в средней школе. С 1988 года работала заведующей школьно-пионерским отделением Улан-Удэнского педагогического училища №1, затем - заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа. Много лет возглавляла республиканское методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе ССУЗов республики.
С 2010 года назначена уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии.
Хурал Бурятии «прокатил» Татьяну Вежевич
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