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Глава Бурятии обещал не дать Байкал в обиду

Глава Бурятии обещал не дать Байкал в обиду
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов ответил пользователю по поводу разрешения на вырубку леса у Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился на странице в Instagram четырьмя фотографиями Байкала. «Байкал!!! Самое красивое место на земле!» - подписал он снимки.



Пост набрал более 6,3 тысяч лайков, а также множество комментариев. Некоторые из них касались разрешения на сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ. 

«Сохраните Байкал! Нельзя разрешать вырубку леса вокруг него. Вы голос бурятского народа, мы в вас верим, сделайте что-нибудь», - призвала Алексея Цыденова местная жительница.

Глава ответил на этот пост.

«Ну кто вам сказал про вырубку леса вокруг Байкала. Вдоль действующей железной дороги БАМа для строительства вторых путей будет, возможно, расчистка. Много леса вы видели, чтобы вплотную к путям подходил? Подчеркну – это вдоль существующей линии железной дороги. Участки на сегодня, предусмотренные к рубке, это в основном кустарник и мелкая поросль площадью от 0,1 до 1,1 гектара всего. И за ОДНО срубленное дерево предусмотрена компенсационная посадка ПЯТИ деревьев. Вас просто вводят в заблуждение», - написал он.

«Байкал в обиду не дадим!» - добавил Алексей Цыденов.

Этот его комментарий получил 72 отметки «нравится».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, но туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания людей, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Госдума приняла соответствующий законопроект в середине июля. Действие закона рассчитано до 31 декабря 2014 года.

Обсуждение документа в Бурятии на заседании Общественной палаты проходило горячо.

глава Бурятии Алексей Цыденов Байкал
 
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