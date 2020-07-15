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У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие

У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие
Власть,  Фото:страница Дмитрия Шишмарёва
Новое приветствие появилось в связи с делом арестованного губернатора Хабаровского района Сергея Фургала

У членов Бурятского отделения партии ЛДПР появилось особое приветствие. Об этом сообщил недавно избранный координатор БРО ЛДПР Дмитрий Шишмарёв.

- У многих партий есть флаг и герб, у некоторых есть гимн. У ЛДПР есть все эти атрибуты, и мы вводим четвёртый – приветствие. Отныне все члены ЛДПР будут встречать друг друга словом «Хабаровск!», - написал он на своей странице.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке. Он был этапирован в Москву. Вину Фургал не признал. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. В понедельник стало известно, что защита обжаловала арест губернатора. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

В Хабаровске проходят акции в поддержку Сергея Фургала, самой массовой получилась только первая – 11 июля. По разным оценкам, в ней участвовали от 10 до 30 тысяч человек.

Фургал член партии ЛДПР, а на выборах губернатора в 2018 году уверенно обошёл бывшего руководителя региона, единоросса Вячеслава Шпорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Шишмарёв стал новым лидером ЛДПР Бурятии в субботу, 11 июля. Он сменил на посту координатора Сергея Дороша, который возглавлял Бурятское отделение партии четыре года.

ЛДПР
 
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