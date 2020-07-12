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В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР

В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР
Власть,  Фото:БРО ЛДПР
Сергей Дорош, который четыре года был лидером ЛДПР в Бурятии, покинул этот пост

Новым координатором Бурятского регионального отделения ЛДПР назначен Дмитрий Шишмарёв. Он сменил на этом посту Сергея Дороша, который руководил региональным отделением с 2016 года.

Решение было утверждено на 17-й отчётно-выборной конференции БРО ЛДПР, состоявшейся 11 июля, сообщили в пресс-службе партии. Уточняется, что новый руководитель Дмитрий Шишмарёв был назначен высшим советом партии. 

Известно, что Шишмарёв окончил Бурятский госуниверситет, где изучал государственное и муниципальное право. Также он учился в Цзилиньском университете в Китае. Работает помощником депутата Госдумы. Ранее занимал пост заместителя руководителя координатора БРО ЛДПР.
  
Дмитрий Шишмарёв поблагодарил лично Владимира Жириновского на своей странице в соцсети.

«Пост принял! Благодарю Владимир Жириновский и партию ЛДПР за оказанное доверие возглавить Бурятское РО ЛДПР! Впереди - огромный объём работы, и я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Отдельное спасибо Сергею Дорошу за доверие и переданный опыт!» - написал он.

Сергей Дорош также оставил небольшой комментарий в соцсетях. Он написал, что «пост сдал», а также пожелал «успехов и побед» новому координатору.

Как сообщал «Байкал-Daily, Дорош участвовал в выборах главы Бурятии в 2017 году. Он занял в итоге последнее, третье место. Победитель Алексей Цыденов набрал 87,4% голосов избирателей; Бато Багдаев и Сергей Дорош - 5,15% и 4,39% соответственно.

Отметим, ЛДПР сейчас в центре внимания из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был взят под стражу по обвинениям в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал член партии ЛДПР, а на выборах губернатора в 2018 году уверенно обошёл бывшего руководителя региона, единоросса Вячеслава Шпорта. В Хабаровском крае прошли массовые акции протеста в поддержку арестованного Фургала, митинги собрали несколько десятков тысяч человек. Многие из собравшихся уверены, что задержание Фургала – политическое дело.

Справка:

Сергей Дорош родился 8 августа 1987 года в городе Чехов Московской области. Окончил Московскую государственную академию физической культуры. Имеет звание мастера спорта и звание трёхкратного чемпиона России по лапте.

В 2013 году переехал на постоянное место жительство в Улан-Удэ. Прошёл путь от менеджера до коммерческого директора крупной фирмы занимающейся гостинично-ресторанным бизнесом. С 2016 года по июль 2020-го возглавлял Бурятского региональное отделение ЛДПР.
ЛДПР назначение политические партии
 
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