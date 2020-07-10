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Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии

Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии
Власть,  Фото:сайт Заксобрания Забайкальского края
За него проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края

Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии Николай Хлызов.

По результатам тайного голосования его кандидатура была поддержана большинством голосов депутатов, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Забайкальского края.

Кандидатуру Николая Хлызова выдвинула фракция «Справедливая Россия». Его соперником была первый руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Оксана Сергеева – её рекомендовала местная правозащитная организация «Закон и честь».

В процедуре тайного голосования участвовали 35 депутатов, действительными были признаны 33 бюллетеня. В итоге за кандидатуру Николая Хлызова проголосовали 30 депутатов, против высказались три. Соответственно, в поддержку Оксаны Сергеевой голоса отдали три депутата, против проголосовали 30.

Справка:

Николай Николаевич Хлызов родился 31 мая 1962 года в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии. По образованию – учитель истории и обществоведения, юрист. Трудовую деятельность начинал учителем истории Тангинской средней школы, работал учителем школы №8 города Читы, в разные годы проходил службу в линейном УВД на транспорте, работал педагогом дополнительного образования, а также осуществлял свою деятельность в банковской сфере.

С 2016 года занимал должность помощника уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае, ветеран МВД, участник боевых действий.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии было принято решение о новом уполномоченном по правам ребёнка – должность получит сотрудница администрации главы Бурятии Наталья Ганькина.
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