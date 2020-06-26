Минэкономики Бурятии просит три миллиона на кадровый аудит

Сотрудники минэкономики уходят домой поздно, но производительность остаётся низкой
Сегодня в бурятских телеграм-каналах с подачи канала «Свободный радикал Бурятии» распространяют фотографию необычного документа, в котором министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова обращается к первому зампреду правительства Игорю Зураеву с просьбой рассмотреть возможность выделения трёх миллионов рублей из республиканского бюджета на кадровый аудит в её ведомстве.
В обращении говорится, что в ведомстве сложилась «устоявшаяся тенденция по несоразмерному объёму выполняемой работы на количество штатной численности и низкой мотивационной составляющей». В документе сообщается, что сотрудники министерства уходят домой поздно, однако производительность всё равно остаётся низкой.
За последние полгода из министерства уволились 14 человек, коэффициент текучести кадров по состоянию на 1 мая составил 19,4%, уточняется в обращении.
Екатерина Кочетова в письме предлагает провести комплексное исследование рабочего времени сотрудников методом «Фотография рабочего дня». А по результатам работы будет разработана «Дорожная карта по оптимизации рабочих процессов и повышения продуктивности сотрудников».
В дорожной карте, судя по документу, будут содержаться предложения по изменению структуры и численности ведомства, предложения по оптимизации и обучению сотрудников, перечень дублирующих функций и данные о временных потерях.
Заняться комплексным исследованием, по предложению минэкономики, может «Центр кадрового аудита» МГУУ правительства Москвы, услуги которого и оцениваются в 3 миллиона рублей.
Отметим, на сфотографированном документе на фирменном бланке пока нет каких-либо подписей или печатей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого месяца министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова принесла извинения за фразу о том, что «с голоду никто ещё у нас не умер». Эти слова Кочетова произнесла, отвечая на вопрос депутата Игоря Бобкова. Тогда министр объяснила, что произнесла эту фразу «во время чрезвычайно эмоционального доклада».
Кочетова возглавила минэкономики Бурятии в декабре 2019 года с приставкой и.о. Официально была назначена министром в марте этого года.
Минэкономики Бурятии просит три миллиона на кадровый аудит
Власть, Фото:
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