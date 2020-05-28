 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

Министр экономики Бурятии извинилась за слова о том, что «с голоду никто не умер»

Министр экономики Бурятии извинилась за слова о том, что «с голоду никто не умер»
Власть, 
Екатерина Кочетова заявила, что скандальную фразу произнесла «во время чрезвычайно эмоционального доклада»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова принесла извинения за фразу о том, что «с голоду никто ещё у нас не умер». Эти слова Кочетова произнесла, отвечая на вопрос депутата Игоря Бобкова.

Пост с извинениями министр опубликовала сегодня на своей странице.

- Бизнес республики проходит серьезные испытания, и я, как министр экономики, в ежедневном режиме общаюсь с предпринимателями и людьми, которые потеряли свое дело. В своём ответе и моем выражении о том, что «никто не умер» подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно, - написала Екатерина Кочетова. – Ситуация с особо пострадавшими отраслями, а следовательно и людьми находится под постоянным мониторингом и контролем.

Она добавила, что фразу «с голоду у нас ещё никто не умер» произнесла «во время чрезвычайно эмоционального доклада». Министр рассказывала о состоянии экономики и о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиардов рублей – это больше 10%.

- Подтверждаю, что два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня. И после этого, депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждёт голод! Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова! Мы продолжим реализовывать весь комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, что бы защитить каждого! Всем желаю здоровья! – заключила Екатерина Кочетова.

Кочетова возглавила минэкономики Бурятии в декабре 2019 года с приставкой и.о. Официально была назначена министром в марте этого года. До минэкономики трудилась на посту замминистра промышленности и торговли Бурятии. А ещё ранее работала в мэрии Улан-Удэ, где занимала пост заместителя председателя комитета по образованию.


минэкономики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Министр экономики Бурятии извинилась за слова о том, что «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии извинилась за слова о том, что «с голоду никто не умер»
Власть, 28.05.2020
Екатерина Кочетова заявила, что скандальную фразу произнесла «во время чрезвычайно эмоционального доклада»
Депутаты горсовета рекомендовали приостановить ремонт двух дорог в Улан-Удэ
Депутаты горсовета рекомендовали приостановить ремонт двух дорог в Улан-Удэ
Власть, 27.05.2020
Инициативная группа зафиксировала нарушения на улицах Революции 1905 года и Хахалова
Пётр Носков покидает пост председателя комитета Хурала
Пётр Носков покидает пост председателя комитета Хурала
Власть, 27.05.2020
Вопрос о сложении полномочий Носкова включат в повестку ближайшей сессии
Глава соседнего с Бурятией региона заразился коронавирусом
Глава соседнего с Бурятией региона заразился коронавирусом
Власть, 26.05.2020
Глава Тувы госпитализирован в больницу с подтверждённым диагнозом
Ростуризм обещает развивать путешествия в Бурятию
Ростуризм обещает развивать путешествия в Бурятию
Власть, 26.05.2020
В России планируют взяться за развитие внутреннего туризма
Первым замначальника Бурятской таможни назначен хабаровчанин
Первым замначальника Бурятской таможни назначен хабаровчанин
Власть, 26.05.2020
Федеральная таможенная служба определилась с крупным назначением для Бурятии
В Иркутской области ужесточат контроль за приезжающими мигрантами
В Иркутской области ужесточат контроль за приезжающими мигрантами
Власть, 25.05.2020
В общежитии для рабочих коронавирусной инфекцией заболело около ста человек
В Забайкалье назначили замминистра здравоохранения
В Забайкалье назначили замминистра здравоохранения
Власть, 25.05.2020
Пост занял 38-летний Сергей Базаров
Улан-Удэнский таможенный пост ликвидируют
Улан-Удэнский таможенный пост ликвидируют
Власть, 25.05.2020
Улан-Удэнский таможенный пост был создан в августе 2016 года
Мэрия Иркутска устроила субботник, несмотря на коронавирус
Мэрия Иркутска устроила субботник, несмотря на коронавирус
Власть, 25.05.2020
На субботник вышло людей в 25 раз меньше обычного
Глава Заиграевского района Бурятии раскрыл результаты теста на коронавирус
Глава Заиграевского района Бурятии раскрыл результаты теста на коронавирус
Власть, 25.05.2020
Александр Бурлаков сделал специальное обращение
Арбитражный суд Бурятии запустил онлайн-заседания
Арбитражный суд Бурятии запустил онлайн-заседания
Власть, 25.05.2020
Арбитражный суд принял особые методы борьбы со скоплением людей в помещениях

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^