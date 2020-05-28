Министр экономики Бурятии извинилась за слова о том, что «с голоду никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова принесла извинения за фразу о том, что «с голоду никто ещё у нас не умер». Эти слова Кочетова произнесла, отвечая на вопрос депутата Игоря Бобкова.
Пост с извинениями министр опубликовала сегодня на своей странице.
- Бизнес республики проходит серьезные испытания, и я, как министр экономики, в ежедневном режиме общаюсь с предпринимателями и людьми, которые потеряли свое дело. В своём ответе и моем выражении о том, что «никто не умер» подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно, - написала Екатерина Кочетова. – Ситуация с особо пострадавшими отраслями, а следовательно и людьми находится под постоянным мониторингом и контролем.
Она добавила, что фразу «с голоду у нас ещё никто не умер» произнесла «во время чрезвычайно эмоционального доклада». Министр рассказывала о состоянии экономики и о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиардов рублей – это больше 10%.
- Подтверждаю, что два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня. И после этого, депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждёт голод! Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова! Мы продолжим реализовывать весь комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, что бы защитить каждого! Всем желаю здоровья! – заключила Екатерина Кочетова.
Кочетова возглавила минэкономики Бурятии в декабре 2019 года с приставкой и.о. Официально была назначена министром в марте этого года. До минэкономики трудилась на посту замминистра промышленности и торговли Бурятии. А ещё ранее работала в мэрии Улан-Удэ, где занимала пост заместителя председателя комитета по образованию.