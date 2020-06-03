Минздрав Бурятии получил предупреждение

Предупреждение связано с аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования
Бурятское УФАС выдало министерству здравоохранения Бурятии предупреждение об отмене актов, ограничивающих конкуренцию.
Выдача предупреждения связана с выявлением нарушений и аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В рамках пяти из них оборудование на сумму около 80 млн рублей закупала республиканская больница имени Семашко, а по другим двум, ещё на 70 млн рублей, заказчиком являлась детская республиканская клиническая больница (ДРКБ).
Данные закупки проводились в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» с общим объёмом финансирования 359 млн рублей за счёт федеральных средств (нацпроект «Здравоохранение»).
- Все аннулированные аукционы осуществлялись в соответствии с нормами федерального закона № 223-ФЗ. При этом республиканская больница приобретала оборудование для нужд иного медучреждения – онкодиспансера, чья закупочная деятельность регулируется более строгими требованиями законодательства о контрактной системе (№ 44-ФЗ). В свою очередь, ДРКБ проводило закупки не только для собственных нужд, но и для районных больниц и городских поликлиник. Однако установленный типовым положением порядок проведения совместных закупок не был соблюден. При организации закупок заказчики руководствовались актами, принятыми министерством здравоохранения Бурятии, - сообщает Бурятское УФАС.
Согласно распоряжению минздрава, только онкодиспансер и ДРКБ являются участниками регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В то же время согласно приказу министерства, вышедшему в марте, заказчиками по проекту были определены республиканская больница им. Н.А. Семашко, ДРКБ, Центр Восточной медицины – они должны были организовывать совместные закупки оборудования, в том числе для онкодиспансера, районных больниц, детских поликлиник.
- Акты минздрава стали причиной неразберихи в закупках медоборудования в рамках нацпроекта, и фактического ухода от соблюдения требований законодательства о контрактной системе, - отмечает врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева. – Заказчики, являющиеся автономными учреждениями и проводящие закупки по 223-ФЗ, в отсутствие законных оснований стали проводить аукционы для нужд медучреждений, чья закупочная деятельность находится в ином правовом поле. А при закупках для других автономных учреждений заказчикам, чтобы выполнить требования минздрава, приходилось игнорировать порядок проведения совместных закупок.
Распоряжение и приказ министерства здравоохранения Бурятии нарушают закон «О защите конкуренции» и, согласно предупреждению УФАС, должны быть отменены. В ином случае в отношении министерства будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупредили в УФАС.
Минздрав Бурятии получил предупреждение
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