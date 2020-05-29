В Бурятии вновь обсуждают необходимость снижения числа депутатов парламента
Народный Хурал Бурятии может быть сокращён с 66 депутатов до 45-ти. Изменения предлагают ввести со следующего созыва, который будет избран в 2023 году. Об этой инициативе проинформировал депутат Михаил Гергенов, по словам которого, предложение о сокращении исходило от руководства партии и фракции «Единая Россия».
- Руководство партии и фракции предложило депутатам вариант снижения количества депутатов Хурала в следующем созыве с 66-ти до 45- ти человек. Сократив списочников – людей, избираемых от партий по спискам. Оставив количество одномандатников прежним – 33 депутата, не изменяя границы избирательных округов, - сообщил Гергенов в Facebook.
Он также поделился, что «давно пора подтянуть пояса, превратить Хурал в более эффективный орган власти, способный оперативно принимать решения, не увлекаясь межклановыми и межпартийными войнами».
Сейчас Народный Хурал состоит из 66 депутатов, половина избрана по одномандатным избирательным округам, половина прошла по партийным спискам.
Вопрос об уменьшении числа депутатов парламента Бурятии не раз всплывал за последние годы. Ещё в 2012 году бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын озвучил эту инициативу. На словах часть депутатов идею всегда поддерживала.
В 2016 году Александр Стопичев, возглавлявший тогда в Хурале комитет по соцполитике, внёс законопроект о сокращении парламента на треть. Однако спустя несколько месяцев 14 депутатов отозвали свои подписи под законопроектом, и он стал неправомочным.
Народный Хурал решил сокращаться
Власть, Фото:
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