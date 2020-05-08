Глава Бурятии предложил Путину поддержать перевозчиков

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов на совещании с президентом озвучил несколько мер поддержки



7 мая президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной отрасли, в нём принял участие глава Бурятии и руководитель рабочей группы Государственного совета России по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов. Он предложил Путину поддержать перевозчиков в сфере городского пассажирского транспорта в период пандемии коронавируса.



Алексей Цыденов сообщил, что в настоящее время падение объёмов перевозок составляет от 40% до 90% в зависимости от направлений и вводимых ограничений. По его словам, при снижении уровня ограничений перевозки будут восстанавливаться, но восстановление всё равно не будет полным, «опредёленная поддержка необходима».



- С учётом того, что в данной сфере задействованы не только малые и средние предприятия, просьба рассмотреть возможность расширить меры поддержки на автотранспортные предприятия, не попадающие под категорию малы и средних, - добавил Алексей Цыденов.



Глава республики предложил ввести компенсацию процентов по лизинговым договорам.



- В последние годы новые автобусы в основном приобретались перевозчиками не в кредит, а в лизинг: с 2016 года в лизинге находится нарастающим итогом почти 18 тысяч автобусов. В связи с этим предлагается предусмотреть возможность отсрочки по лизинговым договорам, при этом для обеспечения устойчивости самих лизинговых компаний и кредитующих их банков необходимо проценты по лизингу всё же выплачивать. И как меру поддержки для возможности реструктуризации, пролонгации лизинговых договоров прошу рассмотреть возможность компенсации процентов по лизинговым договорам. В части лизинга прошу рассмотреть возможность федеральной поддержки, - сказал Цыденов.



Кроме того, Алексей Цыденов на совещании с Путиным предложил отсрочить обязанность перевозчиков по введению онлайн-касс для расчета с пассажирами в общественном транспорте до ноября 2020 года.



С 1 июля перевозчики обязаны будут применять для расчета с пассажирами новую контрольно-кассовую технику.



- Предлагается дать отсрочку хотя бы до ноября 2020 года, потому что сейчас проблемы еще с самими аппаратами: все магазины переходят на дистанционную торговлю, у курьеров такие же аппараты в руках - и просто их сейчас разобрали везде, их физически сложно достать, - сказал глава Бурятии.



Также он предложил распространить на перевозчиков меру поддержки, которая оказывалась в прошлом году торговым предприятиям, а именно налоговый вычет на стоимость онлайн-кассы.



Алексей Цыденов попросил президента предусмотреть возможность перевозчику по согласованию с заказчиком фактически изменять расписание, объёмы перевозок и другие параметры контракта, вызванные вводимыми противоэпидемическими мерами, чтобы эти изменения не считались нарушением госконтракта и не вели к его расторжению.



Кроме того, он предложил продлить заканчивающиеся в 2020 году контракты с перевозчиками минимум на год, поскольку в нынешних условиях проводить конкурсные процедуры достаточно сложно и это может привести к лишнему напряжению на рынке.



- В части 44-ФЗ прошу предусмотреть возможность перевозчикам по согласованию с заказчиком фактически изменять расписание, объемы перевозок и другие параметры контракта, вызванные вводимыми противоэпидемическими мерами. Чтобы эти изменения не считались нарушением госконтракта и не вели к его расторжению, - добавил Цыденов.







