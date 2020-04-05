Мордовской пригрозил лесопользователям: «Если загорится, выгоним всем»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Зампред правительства по безопасности призвал лесопользователей проявить сознательность во время пандемии



Зампред правительства Бурятии по безопасности Пётр Мордовской заявил, что все профилактические отжиги на сегодняшний день запрещены, кроме земель лесного фонда и тех земель, где до 1 мая не будет введен особый противопожарный режим. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- На землях поселений прекращайте всё отжигать, всё, что не успели. Время было, - обратился к главам районов и сельских поселений Пётр Мордовской.



На заседании даны поручения проверить готовность всех населённых пунктов к пожароопасному сезону, обновить места отдыха и при осложнении лесопожарной обстановки привлекать дополнительные силы к тушению лесных пожаров.



- В проекте указа об ограничительных мерах в связи с короновирусной инфекцией, лесопользователи включены, как люди, которые работают в непрерывном цикле и на благо республики. Но это не значит, что сейчас все побегут в лес и будут поджигать. Как только загорится по вине лесопользователя, выгоним всех. Пусть их не будет в сводном плане тушения лесных пожаров, но и не будет в лесу. Сегодня, как никогда, они должны нам помогать, - отметил Пётр Мордовской.



За сутки проводились работы по тушению трёх очагов возгорания, возникших из-за неосторожного обращения с огнём, в Закаменском, Заиграевском и Прибайкальском районах. На тушении лесных пожаров работали 62 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Также задействовано 13 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 57 га.



На утро 5 апреля лесной пожар в Прибайкальском районе ликвидирован, пожары в Заиграевском и Закаменском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. Еще один лесной пожар на площади 1,5 га обнаружен в Кижингинском районе. Он возник из-за выжиганий травы. На тушении работает шесть сотрудников лесной охраны, задействована одна единица лесопожарной техники.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

