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Льготы и выплаты: Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Льготы и выплаты: Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Власть, 
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса

Документ с перечнем поручений опубликован на сайте Кремля.

В числе мер значится пособие в размере 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет (включительно) для семей, которые имеют право на маткапитал. С 1 апреля оно будет выплачиваться ежемесячно в течение трёх месяцев.

Также до 31 декабря поднят минимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ.

Среди других мер – продление на полгода срока уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС).

Также президент поручил до 30 марта обеспечить снижение до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса.

«Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих: снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда», - говорится в поручении.

Ещё одна мера – введение 13-процентного налога на доход физических лиц от процентов, полученных по вкладам и ценным бумагам с суммой более 1 млн рублей в год.

Поручено также организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в России, в том числе определив перечень наиболее пострадавших отраслей. К 15 апреля должен быть утверждён план по кредитованию реального сектора экономики.

К 20 апреля должны быть подготовлены поправки о кредитных каникулах граждан.

Отдельное поручение касается выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Единовременную выплату к юбилею Победы они получат в апреле. 
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